護理師病房雙膝下跪只為這件事 網：小心奧客當成比照辦理範本

一名網友PO出一張護理師跪在病床邊的照片，指住院的母親因血管細、點滴不好打，護理師因此跪在床邊小心扎針，照片一出，網友紛紛大呼感動，但也有網友擔心這張溫馨照，會成為奧客比照的的範本，「在台灣的醫院奧客，超乎你的想像。」

這名網友在臉書社團爆廢公社二館PO出這張護理師雙膝下跪在病床邊的照片，並加註說明，「家母住院，因年紀大，血管太細，點滴不好打，但護理師為避免扎痛老人家，跪在病床邊小心扎針，這樣的慈悲與大愛，真的令人感動與敬佩」，引發網友的討論。

有網友說，「真正的『侍』病如親」、「超溫暖的，她們需要掌聲」、「有熱情的護理師，真的要給他們一個大大的鼓勵」、「很有同理心，也很敬業，佩服她」、「護理師真的真的是很血汗…」。

但也有網友說，「很多病患及家屬只會怪護理人員怎樣～怎樣，認為自己花錢就是老大」、「她們只是想把事情做好，如果打不上，還是會有奧病人奧家屬靠北」、「相信我，以後這張圖會被拿來要求其它護理師，比照辦理的範本，在台灣的醫院奧客超乎你的想像。」