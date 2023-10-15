快訊

中職／龍隊最快19日非自力封王 葉總大讚徐若熙非常好

射飛彈攻擊以色列 黎巴嫩真主黨襲擊以國北部村莊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

護理師病房雙膝下跪只為這件事 網：小心奧客當成比照辦理範本

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
一名護理師跪在病床旁為病人打針。圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館
一名護理師跪在病床旁為病人打針。圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館

一名網友PO出一張護理師跪在病床邊的照片，指住院的母親因血管細、點滴不好打，護理師因此跪在床邊小心扎針，照片一出，網友紛紛大呼感動，但也有網友擔心這張溫馨照，會成為奧客比照的的範本，「在台灣的醫院奧客，超乎你的想像。」

這名網友在臉書社團爆廢公社二館PO出這張護理師雙膝下跪在病床邊的照片，並加註說明，「家母住院，因年紀大，血管太細，點滴不好打，但護理師為避免扎痛老人家，跪在病床邊小心扎針，這樣的慈悲與大愛，真的令人感動與敬佩」，引發網友的討論。

有網友說，「真正的『侍』病如親」、「超溫暖的，她們需要掌聲」、「有熱情的護理師，真的要給他們一個大大的鼓勵」、「很有同理心，也很敬業，佩服她」、「護理師真的真的是很血汗…」。

但也有網友說，「很多病患及家屬只會怪護理人員怎樣～怎樣，認為自己花錢就是老大」、「她們只是想把事情做好，如果打不上，還是會有奧病人奧家屬靠北」、「相信我，以後這張圖會被拿來要求其它護理師，比照辦理的範本，在台灣的醫院奧客超乎你的想像。」

護理師 奧客

延伸閱讀

本有機會逃開襲擊...女護理師拒丟下年邁病患離開 慘遭哈瑪斯殺害

醉漢國軍桃醫急診室咆哮揮拳飆罵護理師 法官判罰9萬

影／留住護理師、高醫引進AI 一鍵「生成」護理紀錄

進臨床幻想滅 外派的勇氣：護師荒難解想回一定回得去

相關新聞

一張圖看天氣！東北季風兩波影響周末再降溫 日夜溫差近十度

入秋轉涼，中央氣象署提醒，北部、東部全天有涼意，中南部日夜溫差可達近10度，早出晚歸可加件薄外套。未來一周東北季風增強、...

癌末婦想吃東西、家屬不給吃 醫指「斷食善終」存迷思

爲臨終前走的有尊嚴、減少疾病折磨的痛苦，國內推動安寧緩和醫療多年，民眾對安寧緩和醫療已有認識，但近期「斷食善終」卻在末期...

影／健保給付近5千萬元針劑 高雄男嬰重生打破「活不過兩歲」宿命

高雄6個月大的男嬰小寶，出生第12天就被高醫確診是脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）患者，這是種進行性神經退化疾病，若不治療...

醫院出現藥師荒 沈采穎：做20年薪資也難漲

醫院藥師不斷流失，醫院不僅不再是藥學系畢業生的首選，即使進入醫院服務，也多會在2年後離開醫院。開業藥師沈采穎表示，台灣並...

農業部點名抹黑、欠一聲抱歉 施正鋒：有種出來跟我PK

東華大學前教授施正鋒13日於中天節目「廟口開講」指蔡政府迫害豬農。遭農業部大動作駁斥是不實指控，認為施正鋒欠農業部及豬農...

為陳吉仲抱不平 農業部政次陳添壽要大家「睜大眼睛」

農業部政務次長陳添壽今天到台南，為爭取連任的第二選區民進黨立委郭國文站台，從郭對於農民福利、政策等，都一一向台下支持者訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。