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吳德榮：東北風影響北台略濕涼 布拉萬今增為強颱日本南方遠海大迴轉
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，受東北風影響，今北台略濕涼，基隆七堵區清晨4時53分只有20.6度，宜蘭三星鄉20.9度。中颱布拉萬今將持續增強至強烈颱風，在日本南方遠海大迴轉，加速遠離日本。
吳德榮指出，中央氣象署最新(11日2時)路徑潛勢預測圖顯示，中颱布拉萬今將持續增強至強烈颱風(中心最大平均風速≧51米/秒)；目前在關島附近海面，向西北轉北再轉東北，將在日本南方遠海大迴轉，加速遠離日本。
吳德榮指出，最新(10日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，受東北風影響，今北台略濕涼；大台北、東北部及東部偶有局部雨，東北部山區雨勢減緩，但已累積大量降雨，應避免進入活動；背風面桃園以南晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。各地區氣溫北部21至28度、中部22至33度、南部23至34度、東部21至31度。
吳德榮指出，明日、周五各地大致為晴時多雲，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫降雨；各地早晚稍涼。周六水氣少、各地晴朗穩定，白天氣溫略升、早晚涼，中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率。
「一陣秋雨一陣涼」，吳德榮指出，下周日下午至下周一另一小股東北風影響，迎風面水氣增多；北部、東北部及東部轉有局部雨，北台再轉涼；背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。下周二東北風減弱、水氣減少，各地晴時多雲，白天氣溫略升、早晚涼。
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