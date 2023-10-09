按摩椅怎麼選？網友在意6大購買重點 10大人氣品牌推薦一次看

擺脫生活壓力，看完直接入手！

現代人生活節奏快速、飲食作息不規律，許多人都會感到生活壓力與身體的疲勞。當你面臨身體酸痛、僵硬不適時，其實不只是身體勞累造成的！心理的壓力和緊張的情緒更會直接影響身體的反應，身體疲勞、酸痛不適會讓人睡不好，睡眠品質也會大打折扣，形成壓力的惡性循環！

緩解壓力和疲憊已經是現代人最想要解決的需求，不想要每次下班回家，拖著疲憊的身體，怎麼睡都睡不好！偶爾想要出門放鬆做推拿、SPA，但外出按摩時間不夠彈性、還要預約搶時間，且一次性的消費金額高。

還在煩惱如何解決長期以來疲勞的身心壓力嗎？不妨入手一台適合自己的按摩椅，可以在家隨時按起來，還可以自行決定想要按摩手法與強度。隨著科技的進步，手機、手錶、家電在功能上也都走向智能化，不再只是原本產品的單一功能，更多的附加價值才能讓消費者買單，所以在按摩椅的選擇上也不該只是侷限在解決身體的酸痛，更應該全方位的從身體和心理雙管齊下著手，最好還要能夠監測身體的健康，隨時透過健康洞察及分析就能掌握健康狀況，這些功能的加乘都是購買評估的重要指標。

眾多的按摩椅品牌中該如何挑選？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你找出除了價格之外、網友購買按摩椅最在意的6大重點及10大人氣按摩椅品牌，趕快一起來看看吧！

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網友挑選按摩椅最在意的6大重點

為了讓疲累的身心達到真正放鬆效果，消費者最重視的仍是按摩椅的功能，透過調查數據分析也能發現，網友挑選按摩椅最在意的6大重點包含「品牌知名度」、「按摩手法」、「附加功能」、「外型設計」、「個人化設定」和「保固及售後服務」。



但因應現代人需求，按摩椅的功能不再只是停留於按摩手法，為了滿足現今大多數人休閒娛樂條件，按摩椅本身的影音娛樂設備，例如環繞式音響、方便追劇的手機架及USB充電埠都成為挑選按摩椅時的加分項。網友分享「買了按摩椅就想躺在按摩椅一面按摩一面看劇」、「平常我也把它當成一張舒適宜人的小沙發，窩在上面滑手機、追劇、看書、小睡一下，實為人生一大樂事，整體生活質感大升級」。

另外隨科技進步，各大品牌相繼推出可以進行「個人化設定」的功能，像是OSIM養身椅使用數據AI輸入自己的身高、體重、年齡分析出壓力指數、心臟年齡、呼吸頻率，針對檢測出的數值提供最適合按摩程式；FUJI按摩椅則有AI感知功能，依照身型分析身體的疲勞點、訂製個人的按摩方式。

網友也非常關注按摩椅的後續保養及售後服務，不僅坐墊是否能夠單獨拆卸、清洗備受討論，按摩椅本身和皮革在原廠保固年限長短也是消費者購買前會多方比較的重點，「高島愛舒服小沙發AI版全機兩年保固、皮革五年保固的售後服務也很貼心」、「FUJI雙AI極智椅FG-8267皮革部分是採人工合成材質，在頂部與坐墊區也有拉鍊可供拆卸做保養與內裡的清潔維護」。

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買哪牌好？網熱議十大按摩椅品牌

市面上的按摩椅千百種，型號主打功能、特色、按摩手法也不盡相同，如果想要避免花大錢踩雷，事前購買絕對要做好功課。

究竟網路上受到大眾熱烈討論的按摩椅品牌有哪些呢？根據近一年按摩椅品牌網路聲量討論，最受到消費者喜愛的品牌是「OSIM」，以16,743筆聲量穩坐冠軍，像是5感養身椅、電競天王椅、沙發小天后均為明星商品；「FUJI」以9,500筆聲量拿下第二名，雙AI極智椅、AI雙感知魔術椅也有不少人討論；第三名則是擁有8,201筆聲量的「Tokuyo督洋」，小美完美椅、PLAY完美椅也備受網友好評。

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小編帶你一起看，OSIM勝出的5大理由

根據按摩椅品牌調查結果，健康科技領導品牌OSIM突破重圍拿下品牌冠軍，OSIM一直以來不斷開發創新科技，推出最適合消費者生活型態的產品，所以一直以來OSIM都是消費者心中的No.1。其中，網友好評推薦的OSIM uDream Pro 5感養身椅，攜手國際大師打造業界唯一永續升級「養身椅」，使用者能夠全身放鬆、緩解壓力，結合數據AI資料分析身體指數，更重要的是能夠即時更新、免費升級產品軟體，貼近人心的設計更是獲得多數網友認可。現在就讓小編帶著你一起來看OSIM勝出的5大理由有哪些吧！

No.1 品牌知名度高

OSIM身為養身科技領導者，在業界知名度極高，不僅是《愛的迫降》男主角、韓流巨星玄彬愛用品牌，也廣受台灣明星、部落客推薦。OSIM產品開啟「養身健康新生活」，提出按摩紓壓、天天做好健康管理的養身觀念，開創全球第一台「養身椅」，有別於一般按摩椅只是著重身體酸痛，5感養身椅更透過數據AI分析演算壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率，隨時都能掌握自己健康狀況。

日前有網友詢問預算15-20萬元左右按摩椅品牌，當中就有網友推薦，「都花大錢了，我會選有數據AI監測功能的，像我覺得OSIM不只是按摩手法很精準之外，還可以長期追蹤心率、壓力指數那些，而且還有很多不為人知的貼心設計，整體較符合經濟效益也更貼近現代人的需要」、「試坐了很多品牌後還是決定買OSIM～整體坐起來的舒適度最好，且足部按摩的那邊可收起當一般單人椅座，我自己覺得蠻推的！」

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No.2 時尚與實用兼具

消費者挑選時，最怕配色無法融入居家裝潢中！OSIM養身椅的外型設計頗受消費者青睞，像是uDream Pro 5感養身椅從大自然中汲取靈感，結合智能科技及現代美學，外型的不對稱設計，圓滑流暢的線型設計體現未來主義的精緻質感，更榮獲德國紅點設計大獎、DFA亞洲最具影響力設計獎、AWE艾普蘭獎及TWICE Picks Awards等4大獎項肯定。

OSIM按摩椅還有許多意想不到的貼心設計，例如隱藏式按摩軌道、翻轉式腳凳讓養身椅也能變身沙發舒適乘坐，輕鬆融入居家生活，防傾杯架配合養身椅調整角度，讓你不用擔心按摩到一半口渴了還要暫停起身拿飲品，還能擺放手機、平板。體驗後的網友也分享「隱藏式滾輪設計，讓按摩球沒有存在感，很適合久坐看書、追劇」、「玩樂睡覺兩不誤」、「按摩椅舒服，還可以看手機平板」、「它的外型真的很有質感，感覺客廳都變高級了」。

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No.3 真人手感按摩

OSIM按摩椅的按摩範圍、手法和力道令許多人印象深刻！其中uDream Pro 5感養身椅採用OSIM專利按摩科技「V手™Pro按摩」模擬按摩師傅抓捏手法，人性化的操作快速幫使用者抓去深層肌肉疲勞；「2人4手™Pro按摩」，彷彿2位按摩師傅在你的上半身與下半身均衡按摩，臀部與腿部的波浪按摩更是讓你爽度直衝雲霄，全身紓壓零死角！

OSIM uDream Pro 5養身椅另藏小巧思，手部按摩會左右輪流進行，在家帶小孩的父母操作使用時，萬一發生緊急狀況也可以立馬抽身，「V手™Pro按摩」、「4手™Pro按摩」專利科技征服許多消費者的心，「很驚訝科技已經進步到這種程度了」、「按摩手法貼近真人，超細緻」、「家裡有一台，坐過就回不去了」、「能夠做到頂級SPA感的按摩真的只有5感養身椅」。

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No.4 沉浸式減壓好眠

按摩椅除了按摩技法之外，能否讓人完全放鬆也是重點！OSIM uDream Pro 5感養身椅透過「One Touch養身秘境」引導式心向法，引領使用者享受極致沉浸式紓壓體驗，根據使用時段挑選「悠然森林」、「日落海灘」、「星夜極光」3種情境，不只透過影像、聲音身歷其境，紓緩音樂、香氛氣味搭配專利按摩，也讓煩躁疲憊的身心獲得釋放，提升個人睡眠品質。

不少人體驗「One Touch養身秘境」功能大為驚艷，「透過視覺影像與聲音程式引導，讓人瞬間移動至優美放鬆秘境中，彷彿身歷其境，超適合愛旅行的我，在家就能享受旅行般的紓壓體驗」、「旁白女聲輕柔的語氣，帶領我調整呼吸頻率，放鬆自己的身心狀態，安全感滿滿，在這體驗的15分鐘內，我一不小心還睡著了」、「對於沒什麼時間去戶外的我來說，養身秘境讓你短暫逃脫現實生活（誤）」。 ⁡

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No.5 數據AI 管理健康

隨著現今科技進步，結合數據AI進行客製化按摩！OSIM品牌為了更加貼近人心、促進健康生活，透過數據AI偵測，以uDream Pro 5感養身椅為例，先輸入身高、體重、性別、年齡，接著將雙手分別放在扶手兩側的生物傳感器，根據7項數值就能計算出壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率，透過壓力指數高低進行客製化5感紓壓配方，邊按摩邊搭配情境光、劇院式藍牙音響、緩和平穩香氛，最後品嚐自己喜歡的點心，就像居家健康檢查。

OSIM uDream Pro 5感養身椅之所以與眾不同，就是因為它的按摩程式可以不斷下載更新、免費升級按摩程式，擴充健康監測指標，並會適時推出符合現在人生活型態的按摩程式，讓家中的養身椅持續增值。網友認為OSIM品牌最令人驚艷的地方就是「真的是走在時代尖端的數據AI養身科技」、「簡單易懂的操作過程，即可知道當下你的身體緊張度」、「可以透過數據知道自己的壓力指數很重要」。



OSIM uDream Pro 5感養身椅有別於其他的按摩椅，在於不只養身更養心，更是許多消費者選擇OSIM的關鍵原因。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月26日至2023年09月25日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『按摩椅功能、按摩椅品牌、OSIM制霸同級理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。