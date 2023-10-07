媽祖贊境遇大雨 轎班巧思大帳棚擋雨跟著走
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市，沿途除了信眾跟隨，也有廟宇共襄盛舉，一同加入贊境祈福隊伍，但下午4點多市區開始出現雨勢，甚至大雨滂沱，信眾、轎班穿上雨具虔誠贊境，有露天神轎不畏雨勢繼續前進，除了轎班人員，外加4名壯漢撐著大帳棚為神明擋雨前進。
白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市區，許多宮廟也加入贊境隊伍中，嘉義市區瞬間成了宗教嘉年華會熱鬧非凡，下午4點多開始出現雨勢，贊境人員、信眾陸續穿起雨具前進；隊伍中有些廟宇露天式神轎，令人擔心要趕快幫神明躲雨，沒想到轎班人員早就想好因應對策，立即撐起大帳棚，由4名壯漢頂著大帳棚，跟隨著神轎前進，讓神明安穩地不受雨淋。
沿途民眾看到覺得有趣，也佩服巧思，不過，幸好沒有強風，不然不知道4名壯漢是否擋得住強風吹襲。
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