北市四度開罰畜產會 進口蛋沒中文標示罰30萬元

進口蛋爭議延燒，台北市衛生局接獲新北市衛生局通報，畜產會有一批進口蛋沒有中文標示，經畜產會昨日提供資料並陳述意見，衛生局依違反食安法開罰30萬元，這也是畜產會第四度挨罰，累計罰鍰已達49萬元。

北市衛生局指出，新北衛生局通知該轄業者，倉庫查獲132桶畜產會自行輸入冷凍蛋黃液未貼有中文標示，畜產會10月4日依行政程序向北市衛生局陳述意見，並檢附近1年銷售額（累計販售800桶）、產品成分明細及改善前後產品標示圖示等資料。

北市衛生局表示，依違反食品安全衛生管理法第22條及47條規定、衛福部「食品安全衛生管理法第47條第8款及第10款標示違規罰鍰處理原則」開罰。

衛生局說明，畜產會裁罰金額是計算其違規冷凍蛋黃液銷售額達240萬元以上、未達480萬元，而未有中文標示部分，畜產會有預見其發生而其發生並不違背其本意者屬間接故意。

衛生局也提到，畜產會聲明原文標示已可清楚辨識產品資訊，但其原文標示含多國語言，下游食品業者無法清楚識別正確來源資訊，恐有使下游業者調配加工無法正確標示來源地，並造成消費者購買後易生爭議等因素。

衛生局指出，綜合審酌違規情節、資力加權、行為故意性、健康危害程度及其他參考加權等事實，並依上述原則第3點規範，同時考量從事相關業務的經驗年資，違法者防堵危險或損害發生或擴大的態度及作為，最終罰鍰額度為30萬元。

畜產會目前遭北市衛生局4度開罰，包含登錄不實及未投保產品責任險各罰8萬元、進口蛋品資訊提供不齊罰3萬元，今再挨罰30萬元，累計已罰49萬元。

至於畜產會倉儲地點待報廢的逾期蛋品，衛生局說明因進口蛋品為民眾高關注議題，為確保畜產會確實銷毀待報廢的逾期蛋品，已要求畜產會提供銷毀計畫，包含品名、預計銷毀日期、銷毀方式、分批銷毀數量及銷毀地點，以利衛生機關追蹤查核。