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2023南國漫讀節－「無邊際書展市集」10月7日屏東總圖登場

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
10月7日舉辦的「無邊際書展市集」，邀請恆春的「紅氣球書屋」策畫。圖／紅氣球書屋提供
10月7日舉辦的「無邊際書展市集」，邀請恆春的「紅氣球書屋」策畫。圖／紅氣球書屋提供

國慶連假，就到屏東總圖漫遊在滿滿的書香中吧！「2023南國漫讀節－在南國無邊際漫遊」持續進行中，10月7日14～20點在屏東總圖戶外廣場，特別舉辦「無邊際書展市集」，邀請屏東恆春的紅氣球書屋協助策畫，有眾多獨立書店、出版社、特色美食等攤位，感受閱讀的無邊際。

在無邊際書展市集中，許多獨立書店齊聚，包括紅氣球書屋、三餘書店、繫。本屋、咖必冊店、七木．人文空間書房、永勝5號、初冊店、小沐屋工作室與留下看書等，帶來許多擁有獨立觀點的選書、各式文創商品，展現獨立書店的滿滿熱情與活力。

許多出版社也同步出攤，包括貓頭鷹出版社、麥田出版、小麥田出版、臉譜出版、獨步文化、晴空出版、遠流出版、大誌雜誌The Big Issue、小日子享生活誌、秋刀魚、新經典文化等，帶來不同領域的閱讀書本，以及生活設計風格的雜誌，喜愛書的民眾，絕對能夠收穫滿滿。

眾多特色美食，滿足大家的味蕾，屏東的小農餐桌帶來西式原民食材，洄游鰻 aftertaste則有鰻魚割包、挽菓子帶來果乾、長安製麵則有現做的麵點，以及方根發咖啡Bar，Tiny Tot 像個小孩有插畫與文創商品，共同度過悠閒的午後時光。其他如走讀台灣、屏東縣野鳥學會也共襄盛舉。

而10月7～8日在屏東總圖5樓演講廳，還有6場精彩的講座，7日11點由麵包冠軍陳耀訓、作家徐銘志開場，兩人以「99分的完美—世界麵包冠軍的拼搏人生」為題分享；13點則齊聚「花甲男孩轉大人」導演李青蓉、「華燈初上」編劇杜政哲、「女鬼橋」導演奚岳隆與主持人Amanda，分享創作的經歷；15點邀請知名作家黃越綏帶來「追求關係中的和諧與穩定」講座。

8日11點為作家韓良憶，分享「80年代，昔日的味覺記憶」；13點為作家、製作人焦元溥，現場將帶大家聆聽不同風格的古典樂，以「藉由聆聽古典樂閱讀迷人生活故事」為題分享；15點則是主播、作家張齡予，分享「變成媽媽之後」的多元身分間角色互換。

更多2023南國漫讀節資訊，請上屏東縣政府文化處FB、屏東總圖FB查詢，講座報名可上Accupass網站，10月講座報名。

10月7日舉辦的「無邊際書展市集」，也有眾多特色美食，包括小農餐桌（左上起順時鐘）、長安製麵、方根發咖啡Bar、洄游鰻 aftertaste等都會出攤。圖／各業者提供
10月7日舉辦的「無邊際書展市集」，也有眾多特色美食，包括小農餐桌（左上起順時鐘）、長安製麵、方根發咖啡Bar、洄游鰻 aftertaste等都會出攤。圖／各業者提供
2023南國漫讀節將於10月7日舉辦「無邊際書展市集」，邀請眾多獨立書店出攤，包括永勝5號（左上起順時鐘）、留下看書、繫。本屋、三餘書店等。圖／各業者提供
2023南國漫讀節將於10月7日舉辦「無邊際書展市集」，邀請眾多獨立書店出攤，包括永勝5號（左上起順時鐘）、留下看書、繫。本屋、三餘書店等。圖／各業者提供

屏東縣政府 獨立書店

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