TPASS滿意度97% 基北北桃再納16條國道客運

台北市交通局統計「TPASS行政院通勤月票（基北北桃）」滿意度達97%，實施3個月來，民眾每月平均使用金額約2400元，扣除1200月票價格，省下1200元通勤費用，台北市境內捷運、公車和YouBike使用人數持續增加，今起再納入16條國道、公路客運路線，擴大服務範圍。

交通局表示，在推出「1200基北北桃都會通」後，大眾運輸運量持續成長。台北捷運今年8月日均運量約190萬人次，與去年同期163萬相比，成長16.6%；雙北市區公車8月日均亮178萬人次，較去年同期158萬成長12.7%；北市YouBike8月日均租借次數12.9萬，較去年同期11.4萬成長約13%。

為持續鼓勵民眾使用大眾運輸，北市交通局自今日起，「都會通」增加16條國道、公路客運路線，民眾可持TPASS搭乘長榮國際儲運5203前往桃園機場、台聯客運5350路線前往龍潭小人國、和欣客運7500路線從台北轉運站前往桃園市區等，需上、下車站點皆在基北北桃範圍內才符合使用規範，超過範圍則按原價計費。

北市交通局運輸管理科長朱宸佐說明，16條新增路線主是原有路線，從台北出發開到新竹，當初驗票機修改比較複雜，第一階段還沒有納入，改在第二階段推出。因為桃園有需求壓力，所以一直在爭取納入，像是龍潭、經國轉運站等都會下交流道，客運業者雖然前往新竹，但也能順便載客，服務桃園民眾。