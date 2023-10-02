快訊

中職／李多慧開箱80坪新房 當台灣觀光大使介紹麵食好嗨

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

國慶連假+台中焰火 通勤族憂：高鐵收假亂象會重演

TPASS滿意度97% 基北北桃再納16條國道客運

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
TPASS通勤月票（基北北桃）上路3個月，滿意度達97%，台北市在第二階段增加16條國道、公路客運路線。圖／聯合報系資料照
TPASS通勤月票（基北北桃）上路3個月，滿意度達97%，台北市在第二階段增加16條國道、公路客運路線。圖／聯合報系資料照

北市交通局統計「TPASS行政院通勤月票（基北北桃）」滿意度達97%，實施3個月來，民眾每月平均使用金額約2400元，扣除1200月票價格，省下1200元通勤費用，台北市境內捷運、公車和YouBike使用人數持續增加，今起再納入16條國道、公路客運路線，擴大服務範圍。

交通局表示，在推出「1200基北北桃都會通」後，大眾運輸運量持續成長。台北捷運今年8月日均運量約190萬人次，與去年同期163萬相比，成長16.6%；雙北市區公車8月日均亮178萬人次，較去年同期158萬成長12.7%；北市YouBike8月日均租借次數12.9萬，較去年同期11.4萬成長約13%。

為持續鼓勵民眾使用大眾運輸，北市交通局自今日起，「都會通」增加16條國道、公路客運路線，民眾可持TPASS搭乘長榮國際儲運5203前往桃園機場、台聯客運5350路線前往龍潭小人國、和欣客運7500路線從台北轉運站前往桃園市區等，需上、下車站點皆在基北北桃範圍內才符合使用規範，超過範圍則按原價計費。

北市交通局運輸管理科長朱宸佐說明，16條新增路線主是原有路線，從台北出發開到新竹，當初驗票機修改比較複雜，第一階段還沒有納入，改在第二階段推出。因為桃園有需求壓力，所以一直在爭取納入，像是龍潭、經國轉運站等都會下交流道，客運業者雖然前往新竹，但也能順便載客，服務桃園民眾。

都會通上線94天，9月份販售約44.8萬張，共販售約151.7萬張，所有運具使用次數1億1254萬人次，主要用於雙北捷運約5216萬人次，占46.4%、市區公車約4027萬人次，占35.8%、國道客運約621萬人次，占5.5%、台鐵約610萬人次，占5.4%、YouBike約464萬人次，占4.1%、桃園捷運約251萬人次，占2.2%、輕軌約65萬人次，占0.6%。

TPASS通勤月票（基北北桃）上路3個月，滿意度達97%，台北市在第二階段增加16條國道、公路客運路線。圖／聯合報系資料照
TPASS通勤月票（基北北桃）上路3個月，滿意度達97%，台北市在第二階段增加16條國道、公路客運路線。圖／聯合報系資料照

桃園機場 北市 捷運

延伸閱讀

台東TPASS通勤月票上線 首發車贈紀念水壺

桃竹竹苗TPASS啟用 張善政看疏運估桃市民1.2萬受惠

桃園市1200月票新增16線明上路 桃園大龍潭通勤族有福了

解決通勤地獄惡夢 基北北桃1200月票新增16客運路線

相關新聞

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

中颱小犬持續增強，目前颱風位於恆春東南東方約755公里海面上，朝台灣南部海域及陸地行進，朝西北方向前進。天氣風險公司總經...

高鐵自由座塞爆人流如「演唱會」 學者憂：恐這時才能完全解套

台灣高鐵疫後運量節節攀升，日均運量已達20萬人次，但自由座車廂擁擠不堪，甚至外溢到對號座車廂，讓主打高品質服務的高鐵，引...

流感疫苗開打！衛福部備妥698萬劑 兩大重要因素必打

流感及肺炎鏈球菌疫苗今正式開打。衛福部長薛瑞元表示，疾管署今年提供698萬多劑四價公費流感疫苗，占全人口比率為29.6%...

中秋收假人龍塞爆高鐵致歉 疏運33.8萬人次創歷史新高

昨天中秋連假收假日，高鐵台中站自由座排隊人潮排到站外，有旅客埋怨等候2小時還上不了車，引發網路熱議。台灣高鐵指出，昨日疏...

中颱小犬進逼明發陸警 東半部防豪雨西半部防強陣風

中颱小犬逐漸進逼台灣近海，中央氣象署預計今天深夜至明天清晨發布海警、明天白天發布陸警。周三至周四，颱風影響台灣最顯著，暴...

台中高鐵連假排隊亂象如何解 專家：自由座席次應總量管制

中秋收假高鐵台中站人潮嚇壞通勤族，緊接著國慶連假加上國慶焰火在台中施放，專家建議，高鐵自由座應總量管制，另高鐵可公布自由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。