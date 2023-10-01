中秋國旅人潮冷「飯店降價有希望？」 網點1關鍵：不可能

中秋連假進入第三天，各地觀光旅宿業傳出訂房率未達預期，有網友在PTT以「國旅是不是真的被教訓了」為題發文，想知道經過這波假期，飯店住宿業降價可能性，引起熱議。

交通部觀光署統計，今年各連續假期國旅訂房率普遍不超過6成，中秋、國慶連假更創新低，中秋連假整體訂房率僅47.69％，國慶連假為54.75％。然中秋進入第三天，觀察各地區狀況，國旅熱點南投清境、日月潭、溪頭遊客不多，台東夜市人潮比暑假還少，而小琉球雖湧入近萬人登島，但當地業者也憂心表示，「中秋連假與國慶連假相近，會出現拉扯效應，人潮沒有暑假來的多」。

而有網友就在PTT發文表示，「看到新聞說機場爆滿，都是要去日本或其他國家玩的。反觀國旅因為太貴，訂房率歷史新低，如果未來廉航航線更多，預測國旅會更慘。國旅被教訓了嗎？會學到降價符合水準嗎？」

對此，底下留言紛紛表示，「疫情不能出國才考慮國旅」、「所以要公務員繼續用國旅卡救國旅啊」、「很正常，沒補助，非假日根本沒人，房價自然貴」、「有錢出國一樣的錢，傻子才在台灣當盤子」、「被教訓的永遠是死老百姓」、「他們在等陸客」。

另外，也有網友認為飯店業不可能降價，原因出自於「政府補助」，「不可能教訓，有看到降價嗎，(國旅衰退)政府一定出補助」、「選舉要到了，出來哭就有錢了」、「政府會拿你的稅金去補助」、「跟政府要更多補助然後漲價賣啊，台灣玩法還不懂？」