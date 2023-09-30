小琉球近萬人登島 住房率9成

昨起中秋3天連假，旅宿業的訂房率不如預期，不少出遊民眾選擇上山或到離島一遊。業者表示，主因是中秋連假與國慶4天假期靠太近，加上國人放假瘋出國，才造成中秋連假訂房率在5到8成之間。恆春旅宿業者透露，中秋節多半是全家團聚時刻，住房率掉到7至8成可以理解，所幸國慶連假訂房幾乎滿房。

有飯店業者表示，今年疫情解封後，國人瘋出國，國內旅遊確實受到影響。昨天南投合歡山、清境農場、日月潭、溪頭遊客不多，景點相對冷清，日月潭周邊飯店競推優惠，但3星以上飯店訂房率僅7成多。

清境農場指出，中秋連假首日聯外道路路況正常，入園人數約500人，周邊民宿住房率勉強維持8成，雙十連假訂房約7至8成。

梨山武陵農場表示，昨天住宿率達9成，今天也達8成以上，以家族客人居多，至於露營區連續2天都客滿。梨山旅宿業者說，今年中秋遊客不算多，聯外道路不會塞車，國慶連假訂房率可能會比中秋連假高。墾丁旅宿業者也說，中秋訂房不理想，但國慶假日幾乎滿房。

小琉球昨天約有近萬人登島，連假旅宿住房率達9成，東港東琉碼頭駛往小琉球的交通船班幾乎班班客滿，出租機車預訂一空。謝姓遊客說，過去沒去過小琉球，想藉此體驗離島海灘風情。