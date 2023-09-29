國旅低迷 中秋訂房率不到5成

新冠疫情後出國潮湧現，國旅觀光大受影響。據交通部觀光署統計，今年各連續假期國旅訂房率普遍不超過六成，中秋、國慶連假更創新低，中秋連假整體訂房率僅百分之四十七點六九，國慶連假為百分之五十四點七五；反觀桃機連假期間出入境客運量不斷創新高，從清明單日最高逾十萬人次，到中秋已近十二萬人次，國內旅宿業者大嘆，訂房率出乎意料的差。

根據觀光署統計，截至九月廿二日，中秋連假前兩日僅新北、苗栗、台北訂房率超過六成，整體訂房率僅百分之四十七點六九，澎湖縣僅百分之卅一點三全台最低、台東縣也只有百分之卅二點七八，相較疫情前，最熱門的宜、花、東平均訂房率達七成以上，但此次三縣市平均不到四成五。

國慶連假部分整體訂房率約百分之五十四點七五，僅台北市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣單日達到七成，澎湖縣同樣墊底，僅百分之卅四點五三、彰化縣也只有百分之四十一點二二。

對於今年中秋、國慶訂房差，讓以往熱門的宜蘭旅宿業者忍不住無奈直呼「怎麼會這麼差？」嘉義業者也反映，人潮都沒有出來，確實是不如大家預期。

中華民國旅館商業同業公會全聯會監事會召集人李素珍表示，中秋連假訂房率出乎意料的差，可能因這次中秋跟國慶連假較近，自然分散旅客，加上國境開放後，出國熱度還是非常旺，相較之下國內旅遊較少；此外，去年疫情時，政府對國旅有補助，今年就沒有補助。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，今年中秋連假訂房率較往年平均衰退兩成以上，國慶約衰退一成到一成五，除了民眾跑出國，中秋連假不少人選擇在家團聚、烤肉。

張琄菡說，雖然現在陸續有國際旅客，但花東並非第一批受惠城市，國際旅客預計要到第二、第三輪才會外溢到北部以外縣市，對於未來觀光市場還是不看好，短期內要恢復很困難。