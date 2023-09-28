快訊

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

10年一遇！今年中秋節賞最圓「滿月」時間曝光 錯過得等到2037年

數位原生世代揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

白沙屯拱天宮建廟160周年慶 北港媽祖今早抵通霄遶境

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午北港朝天宮媽祖婆鑾轎在通霄市區遶境賜福，受到當地民眾熱烈歡迎，沿街陣頭此起彼落，鞭炮舖街洗馬路，熱鬧滾滾。記者吳傑沐／攝影
今天上午北港朝天宮媽祖婆鑾轎在通霄市區遶境賜福，受到當地民眾熱烈歡迎，沿街陣頭此起彼落，鞭炮舖街洗馬路，熱鬧滾滾。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為慶祝今年建廟160周年，明天（29日）起將一連三天舉辦「慈暉映沙墩」活動，邀請各地聖母回娘家共襄盛舉，而北港朝天宮媽祖婆也首度北上參與盛會，今天一早抵達通霄，在市區遶境賜福，受到地方熱烈歡迎，中午預計在通霄火車站前設香案恭迎北港媽駐駕，提前為活動拉開序幕。

今天上午8點左右，北港朝天宮媽祖婆鑾轎及工作人員車隊抵達通霄鎮公所，當地供奉媽祖的友宮紛紛前來接駕，隨即由通霄鎮長張可欣扶轎，陪同遶境賜福，市區鎮民紛紛虔誠地在家門口前設香案，恭迎北港媽聖駕，場面相當熱鬧；在拜訪慈惠宮後，慈惠宮媽祖鑾轎也陪同一起掃街，沿街車水馬龍、陣頭此起彼落，鞭炮聲不斷。

雲林縣北港鎮朝天宮今天除了在通霄鎮市區遶境賜福，並前往包括通霄慈惠宮、四庄媽等供奉媽祖的友宮，預計下午會前往通灣里賜福後，駐駕慈后宮。

白沙屯拱天宮三媽預計明天一早就會到慈后宮與北港媽祖婆會合，預計6點出發，從慈后宮一起步行至拱天宮，參加10點開始的「慈暉映沙墩」開幕式，屆時活動將達到高潮，副總統賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘4位總統擬參選人也都陸續到場參與盛會。

今天上午北港朝天宮媽祖婆鑾轎抵達通霄後，隨即遶境賜福，沿街車水馬龍、陣頭此起彼落，鞭炮聲不斷。記者吳傑沐／攝影
今天上午北港朝天宮媽祖婆鑾轎抵達通霄後，隨即遶境賜福，沿街車水馬龍、陣頭此起彼落，鞭炮聲不斷。記者吳傑沐／攝影
今天上午北港朝天宮媽祖婆鑾轎抵達通霄後，隨即遶境賜福，沿街車水馬龍、陣頭此起彼落，鞭炮聲不斷。記者吳傑沐／攝影
今天上午北港朝天宮媽祖婆鑾轎抵達通霄後，隨即遶境賜福，沿街車水馬龍、陣頭此起彼落，鞭炮聲不斷。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮長張可欣也扶轎陪同北港朝天宮媽祖婆在市區遶境賜福。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮長張可欣也扶轎陪同北港朝天宮媽祖婆在市區遶境賜福。記者吳傑沐／攝影

北港朝天宮 媽祖

延伸閱讀

史上頭一遭！4位總統參選人齊現身拱天宮160周年慶

蘭陽媽祖文化節落幕 信眾夾道恭迎媽祖回鑾南天宮

拱天宮慶祝建廟160周年 中秋3天連假邀大家看熱鬧！

白沙屯拱天宮中秋舉辦建廟160周年活動 警方交管措施出爐

相關新聞

中秋連假國道車潮今提前湧現 國5明天清晨恐接力繼續塞

明天中秋節三天連假及國慶日連假（10月7日至10月10日）將至，高速公路局預估， 中秋交通量最高為123百萬車公里，國慶...

中秋烤肉注意！男大生做了「這件事」狂瀉20次險休克

一名20多歲男大生日前出現嘔吐、腹痛及連續腹瀉，一天內竟狂瀉20多次，被送到急診就醫時，呈現血壓下降，險些休克。檢查發現...

流感持續升溫 公費抗病毒藥劑擴大延長到明年3月底

流感疫苗即將開打，但流感目前仍處流行期。疾管署發言人曾淑慧表示，考量過往流感約是在1月底、2月初迎來高峰、3月底漸漸下降...

反藥學生增額等4大聯盟今至行政院陳情 要求政府嚴守招生總額管制

教育部點頭同意慈濟大學增設藥學系，將增額招收30名公費藥學系學生，此舉引發藥師反彈，更組成「反藥學生增額聯盟」，今日下午...

今年中秋節賞10年來最圓「滿月」 錯過得等到2037年

中秋節明天將至，特別的是今年為10年來中秋月最圓的一次，月亮下午5點46分升起後，滿月將於下午5點57分發生，民眾可見1...

秋節前豬肉、文旦價穩 嘉市肉品市場毛豬每公斤拍賣跌破90元

明天秋節連假，烤肉用量大的豬肉，還有應景水果文旦，上午傳統市場及超市賣場買氣增溫，嘉義市肉品市場下午過節休市前，最後1天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦