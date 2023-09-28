白沙屯拱天宮建廟160周年慶 北港媽祖今早抵通霄遶境

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為慶祝今年建廟160周年，明天（29日）起將一連三天舉辦「慈暉映沙墩」活動，邀請各地聖母回娘家共襄盛舉，而北港朝天宮媽祖婆也首度北上參與盛會，今天一早抵達通霄，在市區遶境賜福，受到地方熱烈歡迎，中午預計在通霄火車站前設香案恭迎北港媽駐駕，提前為活動拉開序幕。

今天上午8點左右，北港朝天宮媽祖婆鑾轎及工作人員車隊抵達通霄鎮公所，當地供奉媽祖的友宮紛紛前來接駕，隨即由通霄鎮長張可欣扶轎，陪同遶境賜福，市區鎮民紛紛虔誠地在家門口前設香案，恭迎北港媽聖駕，場面相當熱鬧；在拜訪慈惠宮後，慈惠宮媽祖鑾轎也陪同一起掃街，沿街車水馬龍、陣頭此起彼落，鞭炮聲不斷。

雲林縣北港鎮朝天宮今天除了在通霄鎮市區遶境賜福，並前往包括通霄慈惠宮、四庄媽等供奉媽祖的友宮，預計下午會前往通灣里賜福後，駐駕慈后宮。