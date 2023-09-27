中秋月餅有「炸彈」！醫曝3成分：吃多身體會發炎
中秋節即將到來，不少人會和親朋好友一起烤肉或送一起享用月餅，月餅象徵一家團圓、圓滿的意思，不過吃多了身體可能會引爆，「林口長庚風濕過敏免疫科」臉書粉專示警，月餅有3成分吃多了會讓身體發炎。
「林口長庚風濕過敏免疫科」臉書粉專發文，中秋月餅是「炸彈」，吃多了身體可是會引爆的，同時也是屬於容易導致慢性發炎的食物，因為月餅裡有這三種成分，高醣類、高油脂、加工肉品。
「高醣類」，月餅的餡料不論是烏豆沙、綠豆沙、芋頭餡、奶黃流心、冰淇淋…等，大多還是以甜的為主，而攝取過多的糖類容易使身體發炎。
「高油脂」，為了做出又酥又香，且層層分明的外皮，連掉下來的屑屑也捨不得丟的秘方就是油脂(奶油/豬油)。高脂肪容易發胖，肥胖會引起體內發炎反應。
「加工肉品」，有些鹹味的月餅會包肉鬆、肉脯…這類的加工肉品，吃下太多的加工食品，容易導致身體出現慢性發炎反應。
要安心吃月餅，可以和家人朋友一起分食或是選擇想叫少一點負擔的月餅，都可以減少吃進過多的發言食物。
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