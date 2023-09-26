花10元買報紙發票中千萬 高雄3間全家開出千萬、200萬與百萬元大獎

是不是你？統一發票（2023年7-8月）昨開獎，高雄有3名在全家便利商店消費的民眾各中1000萬、200萬與100萬元的大獎，最幸運的是在高雄美濃區中正路上的「全家便利商店泰安店」買了1份10元的報紙，幸運中1000萬元的特別獎。

根據財政部公布的資料，這期統一發票開出2組特別獎1000萬元，其中一名幸運兒就在高雄，他在高雄美濃區中正路一段53號的「全家便利商店泰安店」買了1份10元報紙，幸運中1000萬元大獎。

特獎200萬元本期也開出2組，其中1組也在高雄，這名消費者是在位於高雄市小港區廈莊一街168號的「全家便利商店中安店」消費190元，幸運中了特獎200萬元。

為鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期高雄同樣有名在全家消費的幸運兒獲獎，是在高雄市小港區前鎮區翠亨北路562號的「全家便利商店翠北店」消費30元，中了100萬元的大獎。

其實在上期（2023年5-6月）高雄也有幸運兒在燕巢區中興路199號的「中油燕巢站」加了301元油，幸運中了1000萬元特別獎，只是直至昨天尚未去領獎。