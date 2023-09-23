數十年罕見！苗栗永和山水庫出現自然溢流

「永和山水庫出現溢流了！」苗栗縣永和山水庫興建完成近40年，水庫雖有大型的溢流口設計，但多年來幾乎不曾有人見過蓄水自然滿溢的現象，攝影愛好者林桔春今天上午驚喜發現水庫竟出現溢流，開心記錄下難得一見的場景。

林桔春說，他十多年來拍遍永和山水庫各角落，水庫從乾涸見底到逼近滿水位，卻從不曾出現過溢流的場景，今天上午10點左右在水庫親睹溢流現象「實在太難得」，心裡尤其興奮。

永和山水庫是離槽式水庫，在田美攔河堰越域引中港溪支流溪水到水庫蓄水，滿水位標高為85公尺，有效蓄水量約3000萬立方公尺，平日蓄水供應苗栗縣頭份、竹南及新竹地區用水。