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數十年罕見！苗栗永和山水庫出現自然溢流

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣永和山水庫興建完成近40年，但多年來不曾出現自然溢流的現象，在地攝影家林桔春今天上午驚喜發現水庫溢流，開心記錄下難得一見的場景。圖／林桔春提供
苗栗縣永和山水庫興建完成近40年，但多年來不曾出現自然溢流的現象，在地攝影家林桔春今天上午驚喜發現水庫溢流，開心記錄下難得一見的場景。圖／林桔春提供

永和水庫出現溢流了！」苗栗縣永和山水庫興建完成近40年，水庫雖有大型的溢流口設計，但多年來幾乎不曾有人見過蓄水自然滿溢的現象，攝影愛好者林桔春今天上午驚喜發現水庫竟出現溢流，開心記錄下難得一見的場景。

林桔春說，他十多年來拍遍永和山水庫各角落，水庫從乾涸見底到逼近滿水位，卻從不曾出現過溢流的場景，今天上午10點左右在水庫親睹溢流現象「實在太難得」，心裡尤其興奮。

永和山水庫是離槽式水庫，在田美攔河堰越域引中港溪支流溪水到水庫蓄水，滿水位標高為85公尺，有效蓄水量約3000萬立方公尺，平日蓄水供應苗栗縣頭份、竹南及新竹地區用水。

自水來公司第三區管理處副處長徐玟玲表示，永和山水庫引水必須向農田水利署付費，因此往年不曾將蓄水引滿至溢流的水量，考量到夏季藻類生長多，且多浮於水面表層，為避免影響水質安全，因此這兩天刻意採取溢流方式，希望減少水藻生長，確保原水品質，溢流的水量可以藉攔河堰閘門控制，溢出的水量也有限，不致浪費水資源。

永和山水庫雖有大型的溢流口設計，但多年來幾乎不曾有人見過蓄水自然滿溢的現象。記者胡蓬生／攝影
永和山水庫雖有大型的溢流口設計，但多年來幾乎不曾有人見過蓄水自然滿溢的現象。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣永和山水庫興建完成近40年，但多年來不曾出現自然溢流的現象，在地攝影家林桔春今天上午驚喜發現水庫溢流，開心記錄下難得一見的場景。圖／林桔春提供
苗栗縣永和山水庫興建完成近40年，但多年來不曾出現自然溢流的現象，在地攝影家林桔春今天上午驚喜發現水庫溢流，開心記錄下難得一見的場景。圖／林桔春提供
永和山水庫是離槽式水庫，在南庄田美攔河堰越域引中港溪支流溪水到水庫蓄水。記者胡蓬生／攝影
永和山水庫是離槽式水庫，在南庄田美攔河堰越域引中港溪支流溪水到水庫蓄水。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣永和山水庫興建完成近40年，但多年來不曾出現自然溢流的現象，在地攝影家林桔春今天上午驚喜發現水庫溢流，開心記錄下難得一見的場景。圖／林桔春提供
苗栗縣永和山水庫興建完成近40年，但多年來不曾出現自然溢流的現象，在地攝影家林桔春今天上午驚喜發現水庫溢流，開心記錄下難得一見的場景。圖／林桔春提供
永和山水庫是離槽式水庫，在南庄田美攔河堰越域引中港溪支流溪水到水庫蓄水。記者胡蓬生／攝影
永和山水庫是離槽式水庫，在南庄田美攔河堰越域引中港溪支流溪水到水庫蓄水。記者胡蓬生／攝影

水庫 永和 苗栗縣

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