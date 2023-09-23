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中秋連假天氣 吳德榮：熱帶擾動發展+微弱鋒面挾水氣

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中秋連假天氣 吳德榮：熱帶擾動發展+微弱鋒面挾水氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。本報資料照片
東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。本報資料照片

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，北海岸及東北部已有降雨。

他說，今天東北風微弱，北海岸及東北部有局部短暫雨，花、東亦偶有局部短暫雨的機率，其他各地仍晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨。無冷空氣，各地白天偏熱。北部25至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。

吳德榮說，明天至下周四各地多雲時晴、白天仍偏熱；北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部山區午後有局部短暫陣雨。

中秋連假天氣部份，吳德榮說，歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬29日中秋節天氣圖皆顯示，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展；另有一個發展失敗的擾動移至北部海面，形成微弱鋒面，伴隨南海擾動向台灣輸送的水氣，使得中秋連假處在很不穩定的環境。但各地會受到什麼程度的影響？仍有很大的不確定性，且模式持續調整中、應繼續觀察。

歐洲（左圖）及美國（右圖）模式模擬中秋節的天氣圖皆顯示，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展；另有一個發展失敗的擾動移至北部海面，形成微弱鋒面（段線）。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（左圖）及美國（右圖）模式模擬中秋節的天氣圖皆顯示，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展；另有一個發展失敗的擾動移至北部海面，形成微弱鋒面（段線）。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

中秋節 吳德榮

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