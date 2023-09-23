中秋連假天氣 吳德榮：熱帶擾動發展+微弱鋒面挾水氣

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，北海岸及東北部已有降雨。

他說，今天東北風微弱，北海岸及東北部有局部短暫雨，花、東亦偶有局部短暫雨的機率，其他各地仍晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨。無冷空氣，各地白天偏熱。北部25至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。

吳德榮說，明天至下周四各地多雲時晴、白天仍偏熱；北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部山區午後有局部短暫陣雨。