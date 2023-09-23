中秋連假天氣 吳德榮：熱帶擾動發展+微弱鋒面挾水氣
東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，北海岸及東北部已有降雨。
他說，今天東北風微弱，北海岸及東北部有局部短暫雨，花、東亦偶有局部短暫雨的機率，其他各地仍晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨。無冷空氣，各地白天偏熱。北部25至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。
吳德榮說，明天至下周四各地多雲時晴、白天仍偏熱；北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部山區午後有局部短暫陣雨。
中秋連假天氣部份，吳德榮說，歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬29日中秋節天氣圖皆顯示，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展；另有一個發展失敗的擾動移至北部海面，形成微弱鋒面，伴隨南海擾動向台灣輸送的水氣，使得中秋連假處在很不穩定的環境。但各地會受到什麼程度的影響？仍有很大的不確定性，且模式持續調整中、應繼續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言