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中華郵政停收國際郵件「緊急情況附加費」 10月起上路

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華郵政示意圖，與新聞無關。圖／高雄郵局提供
中華郵政示意圖，與新聞無關。圖／高雄郵局提供

疫情期間，航空運價高漲，2021年3月8日起，中華郵政加收「緊急情況附加費」。中華郵政今指出，因應疫情趨緩，國際航空運能逐漸恢復，以及市場航運價格趨近穩定，10月1日起全面停收。

中華郵政指出，最多曾有77國郵件收取「緊急情況附加費」，每國收費費用不同；4月起，部分國家陸續停收，6月亞洲國家也陸續取消，目前有美國、加拿大等數十國仍收取。美國從每公斤100多元降至30元，目前費率最高為烏克蘭每公斤台幣125元，其次為阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、巴拿馬、秘魯、迦納95元。

中華郵政表示，停收緊急情況附加費後，國際郵件資費將回復至疫情前收費標準，屬國際物流服務資費較低廉選擇。

中華郵政 疫情

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