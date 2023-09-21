每周二預告！媽媽們瘋搶新北CP值超高新鮮蔬果

昨天下午3點新北市府地下一樓聚集大批媽媽，圍在攤位前只見媽媽們手刀快速搶購架上蔬果，各式有機葉菜類4包僅百元、秋葵30元、彩椒60元，且所有商品皆是可溯源的有機農產，CP值超高引發媽媽們搶購。為協助菜農推廣優質農產，果菜公司成立銷售群組，每周二預告周三銷售品項，銷售時間為周三下午3點至5點，吸引不少民眾預訂。

新北市果菜運銷公司成立1986年，目的便利北台居民採購果菜等民生必需品，調配農產品產銷供需，滿足國人食的需求。目前供應雙北地區700萬人果菜需求，從產地輸送、批發，提供農民與盤商公平交易平台穩定蔬果價格。從蔬果運送過程及抽查檢驗、到完成批發交易至消費者口中，把關各項衛生安全讓民眾吃得安心。

新北果菜公司為協助農民推廣台灣優質農產，上月成立「新北市政府蔬果許願池」LINE群組，果菜公司每周2公布隔天周3販售品項，讓民眾預訂或周3下午至新北市府地下1樓直接選購。

新北市府地下1樓昨天(20日)下午3點有大批媽媽們聚集在此，等待新北果菜公司到此送貨，只見果菜一上架立即被搶購，而觀察販售的有機且可溯源蔬果價格約為市價半價，例如青江菜、韭菜等各式菜類4包100元、秋葵一盒只要30元，CP質相當高，每次約可售出萬元銷售額。昨有民眾買了5包菜、一盒青椒、一盒彩椒，全部僅190元，直呼「好便宜喔！」