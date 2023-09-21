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每周二預告！媽媽們瘋搶新北CP值超高新鮮蔬果

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府地下1樓昨天(20日)下午3點有大批媽媽們聚集在此，等待新北果菜公司到此送貨，只見果菜一上架立即被搶購。記者李定宇／攝影
新北市府地下1樓昨天(20日)下午3點有大批媽媽們聚集在此，等待新北果菜公司到此送貨，只見果菜一上架立即被搶購。記者李定宇／攝影

昨天下午3點新北市府地下一樓聚集大批媽媽，圍在攤位前只見媽媽們手刀快速搶購架上蔬果，各式有機葉菜類4包僅百元、秋葵30元、彩椒60元，且所有商品皆是可溯源的有機農產，CP值超高引發媽媽們搶購。為協助菜農推廣優質農產，果菜公司成立銷售群組，每周二預告周三銷售品項，銷售時間為周三下午3點至5點，吸引不少民眾預訂。

新北市果菜運銷公司成立1986年，目的便利北台居民採購果菜等民生必需品，調配農產品產銷供需，滿足國人食的需求。目前供應雙北地區700萬人果菜需求，從產地輸送、批發，提供農民與盤商公平交易平台穩定蔬果價格。從蔬果運送過程及抽查檢驗、到完成批發交易至消費者口中，把關各項衛生安全讓民眾吃得安心。

新北果菜公司為協助農民推廣台灣優質農產，上月成立「新北市政府蔬果許願池」LINE群組，果菜公司每周2公布隔天周3販售品項，讓民眾預訂或周3下午至新北市府地下1樓直接選購。

新北市府地下1樓昨天(20日)下午3點有大批媽媽們聚集在此，等待新北果菜公司到此送貨，只見果菜一上架立即被搶購，而觀察販售的有機且可溯源蔬果價格約為市價半價，例如青江菜、韭菜等各式菜類4包100元、秋葵一盒只要30元，CP質相當高，每次約可售出萬元銷售額。昨有民眾買了5包菜、一盒青椒、一盒彩椒，全部僅190元，直呼「好便宜喔！」

果菜公司表示，為協助菜農推廣優質農產，果菜公司成立銷售群組，每周二會預告周三銷售品項，銷售時間為周3下午3點至5點，吸引不少民眾預訂。為讓更多民眾接觸有機蔬果，推廣台灣優質農產品，將安全優質的新鮮蔬果帶給大家，積極成立多元化銷售通路，除了在板橋果菜市場成立新北果菜鋪做為社區銷售據點外，並向外擴展定點展售，亦歡迎社區、公司揪團一起採買新鮮便宜優質蔬果。

新北市府地下1樓昨天(20日)下午3點有大批媽媽們聚集在此，等待新北果菜公司到此送貨，只見果菜一上架立即被搶購。記者李定宇／攝影
新北市府地下1樓昨天(20日)下午3點有大批媽媽們聚集在此，等待新北果菜公司到此送貨，只見果菜一上架立即被搶購。記者李定宇／攝影
昨有民眾買了5包菜、一盒青椒、一盒彩椒，全部僅190元，直呼「好便宜喔！」。記者李定宇／攝影
昨有民眾買了5包菜、一盒青椒、一盒彩椒，全部僅190元，直呼「好便宜喔！」。記者李定宇／攝影
新北果菜公司為協助農民推廣台灣優質農產，上月成立「新北市政府蔬果許願池」LINE群組，每周2公布隔天周3販售品項，讓民眾預訂或周3下午至新北市府地下1樓直接選購。圖／新北果菜公司提供
新北果菜公司為協助農民推廣台灣優質農產，上月成立「新北市政府蔬果許願池」LINE群組，每周2公布隔天周3販售品項，讓民眾預訂或周3下午至新北市府地下1樓直接選購。圖／新北果菜公司提供
新北市府地下1樓昨天(20日)下午3點有大批媽媽們聚集在此，等待新北果菜公司到此送貨，只見果菜一上架立即被搶購。記者李定宇／攝影
新北市府地下1樓昨天(20日)下午3點有大批媽媽們聚集在此，等待新北果菜公司到此送貨，只見果菜一上架立即被搶購。記者李定宇／攝影

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