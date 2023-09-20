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周五起東北風影響至中秋 北部、東部可能無緣賞月

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中秋賞月示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
中秋賞月示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

明天高屏地區高溫近35度；周五起，東北風影響，基隆北海岸、大台北、宜花東轉為陰短暫雨，且東北風可能持續影響至下周中秋連假期間；若想賞月度佳節，北部、宜花東因雲量偏多，機率略低；中南部則因雲量沒那麼多，機率相對高。

中央氣象署預報員廖經翔表示，明天天氣與今天類似，大致為高溫午後雷陣雨，高屏地區高溫近35度左右，桃園以北、中南部地區、各地山區則有午後雷陣雨，預估雨勢主要集中各山區。

周五至下周三，東北風影響，降雨型態轉變，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜花東轉為陰短暫雨，全天飄雨機率高；中南部地區天氣多雲到晴為主，午後雷陣雨。

下周四至下周六（28日至30日）東北風持續影響，基隆北海岸，大台北及東半部地區局部短暫陣雨；其他地區多雲到晴，午後中南部地區局部短暫雷陣雨。

廖經翔說，東北風可能持續影響至中秋連假期間，北部、宜花東因雲量偏多，在平地能賞月機率略低；中南部則因雲量沒那麼多，賞月機率相對高。

另外，各地未來一周溫度，北部26至33度、中部25至33度、南部27至34度、東部25至31度。

東北風 高溫 基隆

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