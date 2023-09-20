中秋連假天氣 粉專：低壓帶將籠罩台灣 颱風生成難度高

中秋連假將至，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周低壓帶活躍，將影響中秋天氣。

民眾關心中秋節是否有颱風來攪局，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二過後南海至菲律賓和關島之間大低壓帶建立，整個熱帶系統更加活躍。󠀠但也因為大低壓帶內小低壓彼此爭奪能量，要整合出一個颱風相當耗時費力。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，󠀠根據目前資料研判，整個低壓帶下周四過後開始北抬、籠罩台灣，同時北方有高壓東移，帶來些許偏北風；而台灣就在低壓帶及南北交會的介面上，容易產生大量雲雨帶，各地會變得相當容易下雨。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠目前初步可知，中秋連假前半段天氣較不穩定，後半段仍有待觀察。預報仍會持續變動，未來幾日要多更新最新天氣資訊。

至於低壓會成為颱風嗎？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠有機會，但難度較高。