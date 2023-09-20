聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋連假天氣 粉專：低壓帶將籠罩台灣 颱風生成難度高
中秋連假將至，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周低壓帶活躍，將影響中秋天氣。
民眾關心中秋節是否有颱風來攪局，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二過後南海至菲律賓和關島之間大低壓帶建立，整個熱帶系統更加活躍。但也因為大低壓帶內小低壓彼此爭奪能量，要整合出一個颱風相當耗時費力。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，根據目前資料研判，整個低壓帶下周四過後開始北抬、籠罩台灣，同時北方有高壓東移，帶來些許偏北風；而台灣就在低壓帶及南北交會的介面上，容易產生大量雲雨帶，各地會變得相當容易下雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前初步可知，中秋連假前半段天氣較不穩定，後半段仍有待觀察。預報仍會持續變動，未來幾日要多更新最新天氣資訊。
至於低壓會成為颱風嗎？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，有機會，但難度較高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言