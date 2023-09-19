三鶯大橋改建5年宣布完工 9月23日全線通車

新北三峽、鶯歌間的重要幹道三鶯大橋改建備受在地居民關注，歷經5年工程在近日完工，新北市工務局宣布，9月23日開放全線通車，民眾未來往返三鶯地區將更為方便。

工務局長祝惠美表示，三鶯大橋舊橋橋齡逾50年，且多次遭洪水衝擊使橋體受損，由於舊橋已老舊裂損、橋寬設計及人本環境皆不符合現今需求，自2018年展開三鶯大橋改建工程，為維持鶯歌與三峽的交通不中斷，利用半半施工分2期施作，歷時5年改建，總經費約23億元。

9月23日全線開放通車後，不僅大幅提高橋梁耐震能力，並提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道，未來可結合自行車路線，串聯三峽、鶯歌區的觀光景點，並增設下環河路匝道，紓解鶯歌市區壅塞的交通，也讓三峽往桃園及樹林的交通更為便利。