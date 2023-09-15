影／台東海面出現浮空「飛船」？ 民眾吃驚：怎麼可能

台東今天中午有民眾在海濱公園外海發現1艘貨輪在空中飄浮？還不斷往南邊前行，一度以為眼花，並拍攝下來，其他人看到影像驚呼「怎麼可能」。不過，專家解釋「這是大氣折射現象」。

「太神奇了！」拍攝的吳姓市民說，他中午到海濱公園往太平洋東方看，就看到一個物體好像在空中飄浮，仔細一看形狀是1艘貨輪，當下以為自己眼花，立刻用手機拍下來，太不可思議了。

不少民眾看到影像吃驚說道「怎麼可能，應該是角度問題吧」、「這個船隻在空中飄國外好像也出現過，和大氣有關」、「UFO太空飛船來到台東」、「要天時地利人和才會幸運看到這景象」。

氣象站表示，因今天台東天氣好，海和天空顏色一致，加上剛好這艘輪船所在位置出現在天空倒映出海面後，就產生的光線折射，遠遠看上去就很像真的有艘船飄浮在空中一樣的自然現象。

不過，台東這2天確實空中出現不明飛行物體，也被民眾拍攝下來，形狀看似流星，又像飛機噴出的凝結尾，也有人說這幾天九棚基地飛彈試射，可能是靶機，引起熱議。

台東這2天空中出現不明飛行物體，也被民眾拍攝下來，形狀看似流星，又像飛機噴出的凝結尾，也有人說這幾天九棚基地飛彈試射，可能是靶機，引起熱議。圖／讀者提供

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