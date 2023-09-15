影／台東海面出現浮空「飛船」？ 民眾吃驚：怎麼可能
台東今天中午有民眾在海濱公園外海發現1艘貨輪在空中飄浮？還不斷往南邊前行，一度以為眼花，並拍攝下來，其他人看到影像驚呼「怎麼可能」。不過，專家解釋「這是大氣折射現象」。
「太神奇了！」拍攝的吳姓市民說，他中午到海濱公園往太平洋東方看，就看到一個物體好像在空中飄浮，仔細一看形狀是1艘貨輪，當下以為自己眼花，立刻用手機拍下來，太不可思議了。
不少民眾看到影像吃驚說道「怎麼可能，應該是角度問題吧」、「這個船隻在空中飄國外好像也出現過，和大氣有關」、「UFO太空飛船來到台東」、「要天時地利人和才會幸運看到這景象」。
氣象站表示，因今天台東天氣好，海和天空顏色一致，加上剛好這艘輪船所在位置出現在天空倒映出海面後，就產生的光線折射，遠遠看上去就很像真的有艘船飄浮在空中一樣的自然現象。
不過，台東這2天確實空中出現不明飛行物體，也被民眾拍攝下來，形狀看似流星，又像飛機噴出的凝結尾，也有人說這幾天九棚基地飛彈試射，可能是靶機，引起熱議。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言