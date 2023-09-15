72歲翁便秘不適改用摳的 引發感染險喪命「再也不敢亂挖」
1名72歲男性飽受便秘所苦，經常借助軟便藥排便，但近來便秘加劇，每次如廁總讓他痛不欲生，日前改用摳的，結果不僅沒有挖出糞石，反倒因細菌感染引發有高度致死風險的「佛尼爾氏壞死症」，所幸經醫師替他緊急動手術清創感染部位，治療後目前恢復良好。
亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科醫師林敬淳說，便秘是指常有排便困難、解不乾淨的感覺，造成原因以原發性便秘居多，包括久坐、負重、生活作息不正常、心理壓力大、欠缺運動、水分補充少及欠缺攝取高纖維食物等。
他說，患者因年紀較大，腸胃蠕動比較差，使得近年來飽受便秘之苦，平時多半靠軟便藥改善排便問題，但日前數日沒上廁所，突發奇想竟以為「用手指摳一下試試看」，沒想到不僅沒有摳出糞石，反倒感覺肛門周邊肌肉痛痛的，原不以為意，忍了好幾天依舊未改善，才趕緊就醫。
醫師檢查時外觀沒有紅腫，先行給藥建議返家觀察，不料兩天後症狀加劇再度就醫，不僅肛門周邊開始紅腫，甚至延著筋膜一路延伸到陰囊、會陰及前腹壁等部位，立即安排斷層掃描及手指內診，確認是細菌感染所引發的壞死性筋膜炎，也稱為「佛尼爾氏壞死症」，若不緊急執行清創手術，死亡率恐高達9成以上，即使妥善治療，死亡率平均仍介於20至30％，是十分嚴重的急症之一。
所幸手術過程順利，潰爛組織都清除完畢，在醫療團隊細心照料下，患者住院20多天後痊癒出院，還餘悸猶存地向醫師說：「以後再也不敢亂挖了」。
林敬淳說，佛尼爾氏壞死症病況發作快速、致死率極高，任何小傷口都要特別注意，萬一本身是糖尿病患、免疫力低下等高危險群者，一旦肛門部位出現局部紅腫熱痛症狀，也一定要儘速就醫尋求協助，以免錯過最佳治療時機，釀成難以彌補的傷害。
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