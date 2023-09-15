快訊

懶人包／進口蛋為什麼要塗臘？雞蛋保存期限多久？一篇看懂進口蛋在吵什麼

傳柯文哲鎖定鄒開蓮擔任副手？民眾黨這樣說

抓到了！因噪音問題砍死鄰居夫妻 凶嫌屏東枋寮落網

72歲翁便秘不適改用摳的 引發感染險喪命「再也不敢亂挖」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科醫師林敬淳。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科醫師林敬淳。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名72歲男性飽受便秘所苦，經常借助軟便藥排便，但近來便秘加劇，每次如廁總讓他痛不欲生，日前改用摳的，結果不僅沒有挖出糞石，反倒因細菌感染引發有高度致死風險的「佛尼爾氏壞死症」，所幸經醫師替他緊急動手術清創感染部位，治療後目前恢復良好。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科醫師林敬淳說，便秘是指常有排便困難、解不乾淨的感覺，造成原因以原發性便秘居多，包括久坐、負重、生活作息不正常、心理壓力大、欠缺運動、水分補充少及欠缺攝取高纖維食物等。

他說，患者因年紀較大，腸胃蠕動比較差，使得近年來飽受便秘之苦，平時多半靠軟便藥改善排便問題，但日前數日沒上廁所，突發奇想竟以為「用手指摳一下試試看」，沒想到不僅沒有摳出糞石，反倒感覺肛門周邊肌肉痛痛的，原不以為意，忍了好幾天依舊未改善，才趕緊就醫。

醫師檢查時外觀沒有紅腫，先行給藥建議返家觀察，不料兩天後症狀加劇再度就醫，不僅肛門周邊開始紅腫，甚至延著筋膜一路延伸到陰囊、會陰及前腹壁等部位，立即安排斷層掃描及手指內診，確認是細菌感染所引發的壞死性筋膜炎，也稱為「佛尼爾氏壞死症」，若不緊急執行清創手術，死亡率恐高達9成以上，即使妥善治療，死亡率平均仍介於20至30％，是十分嚴重的急症之一。

所幸手術過程順利，潰爛組織都清除完畢，在醫療團隊細心照料下，患者住院20多天後痊癒出院，還餘悸猶存地向醫師說：「以後再也不敢亂挖了」。

林敬淳說，佛尼爾氏壞死症病況發作快速、致死率極高，任何小傷口都要特別注意，萬一本身是糖尿病患、免疫力低下等高危險群者，一旦肛門部位出現局部紅腫熱痛症狀，也一定要儘速就醫尋求協助，以免錯過最佳治療時機，釀成難以彌補的傷害。

醫師 手術 患者 筋膜炎

延伸閱讀

久坐族的2大危機！醫師告訴你為何便秘和痔瘡容易找上門原因

「健保快易通」隱藏功能曝 曖昧女一看立刻下船不暈了

三天大一次大便是便秘嗎？一圖看懂便便類型及飲食改善方法

常放臭屁或一天排便逾3次是腸道不健康 專家授10大改善方法

相關新聞

未來10天秋高氣爽 賈新興：9月下旬中南部開始進入乾季

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來10天秋高氣爽，觀察9月底之後北部是否有受微弱鋒面影響的機率。

因應缺蛋大增進口蛋種雞 蛋農：只怕生產過剩明年「本土蛋要去填海」

超思進口巴西雞蛋爭議「爆」不停，全台雞蛋最大產地的彰化縣，蛋農抨擊農業部一昧討好消費者，大量進口外國雞蛋打壓本土蛋，並超...

台鐵司機員連假不加班？ 王國材：已同意訴求「沒有備案」

不滿明年元旦台鐵公司掛牌後，備勤津貼恐短少，9成9台鐵司機員表態中秋節及國慶日不加班，行政院昨下午緊急召集協商，同意自主...

影／驚！4歲男童嘴長出「黑毛舌」 媽媽嚇壞急救醫揪原因

台中市4歲王姓男童舌頭上長出類似「黑色海苔醬」物質，無痛、無味卻嚇人，媽媽急就醫；醫師揪出男童因急性鼻竇炎服用口服抗生素...

台灣高鐵運能快速回升 10月16日起增開14班

台灣高鐵公司（2633）繼7/1起每週總班次從1,016班增至1,025班後，為加強服務旅客需求，規劃自10/16（一）...

72歲翁便秘不適改用摳的 引發感染險喪命「再也不敢亂挖」

1名72歲男性飽受便秘所苦，經常借助軟便藥排便，但近來便秘加劇，每次如廁總讓他痛不欲生，日前改用摳的，結果不僅沒有挖出糞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦