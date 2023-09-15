四接護海公投被撤銷 環團控政院「超譯」地方制度法

基隆市政府通過四接護海公投案後，行政院認定填海造地非屬地方自治事項，超譯「地方制度法」發函撤銷基市政府審查決定，基隆市政府與守護外木山行動小組分別向行政院提起訴願，8月23日遭到行政院駁回；環團今到行政院抗議，認為中央干預地方自治，更宣告進入行政訴訟程序，控告行政院違反地方自治精神封殺公投。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，「基隆護海公投」涉及特定開發案可否在基隆市政府88年公告的「基隆市水產動植物保育區」填海造地。依照漁業法，基隆市府有其管理權，開發更需申請經市府書面同意，台電曾依該限制事項，申請基隆市政府同意於該保育區填海造地，基隆市政府亦曾回文同意填海造地。由此可見，可否在保育區填海造地，顯屬地方自治事項。

蔡雅瀅表示，「基隆護海公投」主文僅要求基隆市政府就特定開發案，拒絕於「基隆市水產動植物保育區」填海造地，未涉及協和電廠更新改建計畫（含接收站）能否執行，公投理由清楚載明「協和電廠應如何轉型，不在本件公投範圍」，自與憲法第107條第5款電政及電業法第3條第4項的電業擴建許可及核准無涉。但行政院竟以「電政」屬中央專屬事項，駁回訴願，實已不當限縮地方自治權限。

台灣蠻野心足生態協會理事長、律師陳憲政表示，協和電廠更新改建計畫（含接收站）目前規畫採「填海造地」方式辦理，預計造地處位於「基隆市水產動植物保育區」，同時位於基隆港港嘴（進出港口處），將嚴重影響基隆港營運商機。

陳憲政說，不僅對基隆市的海洋生態、漁業資源、觀光資源等傷害甚鉅，更攸關基隆市政府漁業輔導及管理、自然保育、環境保護、觀光事業發展等自治權限，屬於地方制度法第19條所列地方自治事項。系爭公投主文既涉及地方制度法第19條多款自治事項，自得提出地方性公民投票。中央機關不應破壞憲政體制，剝奪憲法所賦與在地人民的權利。

陳憲政表示，當年貢寮辦理地方反核公投時，當時在野黨的民進黨，也是全力支持，後來甚至是催生了公民投票法，沒想到昨是今非，變成完全執政的民進黨，現在卻反過頭來限縮公民投票的行使，儼然是民主倒退。

基隆護海公投領銜人暨守護外木山行動小組召集人王醒之表示，中央大動作撤銷基隆護海公投，後還駁回市府與守護小組的訴願，用盡手段不斷打壓，完全展現了能源轉型反民主一意孤行的路徑。其中，前後任基隆市長中選會主委李進勇、現任內政部長林右昌不但毫無捍衛基隆的肩膀，更對基隆的護海公投運動落井下石，幫著中央「割掉基隆人的聲帶」。

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