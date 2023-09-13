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水族館常見觀賞魚端上桌 藍豬齒魚夏末秋初最肥美

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
每年夏末秋初是藍豬齒魚最肥美時節，圖為清蒸料理。圖／新北市漁業處提供
每年夏末秋初是藍豬齒魚最肥美時節，圖為清蒸料理。圖／新北市漁業處提供

水族館常見的觀賞魚藍齒魚也是食用魚，東北角漁民在每年夏末秋初會出海釣藍豬齒魚，因為肉質鮮甜，沒有小刺，是目前受老饕喜愛的魚種。新北市漁業處建議民眾，近期若到東北角旅遊，不妨在漁村海鮮餐廳品嘗，或買回家自行料理。

藍豬齒魚的俗名包括紅鰱魚、鰱仔、石老、寒鯛等，因口部突出的兩對犬齒就像豬牙暴露在外側，所以也被稱為豬齒魚、四齒或西齒。

農業部水產試驗所網站介紹藍豬齒魚是水族館常見的觀賞魚，也供食用，肉質細緻軟嫩，鮮甜而充滿水分，軟嫩富有彈性的頭部，更是許多老饕眼中的珍饈。

新北市漁業處表示，東北角海域礁岩地形，水質清澈，加上海潮交會，水中營養鹽豐富，孕育豐富漁獲資源。漁民以一支釣及延繩釣方式釣「石老」，全年皆可捕獲，但以夏末初秋的最為肥美。東北角漁民近期會專程出海釣石老，民眾到東北角旅遊時可去品嘗。

新北市貢寮區澳底漁港附近的香園小吃店老闆娘甘秀姈，教導民眾在家料理石老魚。若要清蒸，可先在魚身塗抹薄鹽，鋪少許薑絲，魚肚內放薑片， 並淋些許米酒，再放入電鍋蒸。蒸好後，將魚取出電鍋，魚身放上蔥絲、薑絲、辣椒絲，淋上熱油即可上桌。

如果想要吃乾煎石老魚，甘秀姈建議先將魚放入熱油鍋內，以小火慢煎約5分鐘後，翻面再煎5分鐘起鍋。她說，因為石老魚肉質細膩，煎魚時不要常翻魚，否則容易煎成「魚鬆」。

漁業處表示，東北角有福隆沙灘、三貂角燈塔等景點，民眾旅遊時也可到地漁港和漁村，感受在地文化及吃漁產。漁業處並提供貢寮區海鮮餐廳資訊供遊客參考：黑白毛海鮮：仁和路51號。嘉邑海鮮小館：仁和路2號。富士海鮮：東興街8號。香園小吃店：仁和路198號。

每年夏末秋初是藍豬齒魚最肥美時節。圖／新北市漁業處提供
每年夏末秋初是藍豬齒魚最肥美時節。圖／新北市漁業處提供
藍豬齒魚因口部突出的犬齒，就像豬牙暴露在外側而得名，別名四齒。圖／新北市漁業處提供
藍豬齒魚因口部突出的犬齒，就像豬牙暴露在外側而得名，別名四齒。圖／新北市漁業處提供

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