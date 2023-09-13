快訊

直播凌晨登場！蘋果發表會《科技玩家》熬夜陪你聊天 iPhone 15終極預測真的沒2TB？

嘉義市文化路知名雞肉飯「員工渡假」暫停營業 原來是漏開發票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牙齒矯正方法多 如何選擇看3重點

聯合報／ 范姜閎韻／從心牙醫診所牙醫師
范姜閎韻為患者說明可選擇齒列矯正方式。圖／范姜閎韻提供
范姜閎韻為患者說明可選擇齒列矯正方式。圖／范姜閎韻提供

隨著口罩令逐步解除，門診的牙齒矯正詢問度明顯提升，患者除了追求美觀外，改善齒列整潔及提升個人自信都是重要訴求。對多數人來說，現有多種矯正方式可選擇，可根據外觀、矯正與回診時間、疼痛與清潔等作為挑選條件。

現代人對牙齒矯正的接受度逐漸提升，平均每5人便有1人想接受牙齒矯正。齒列不整，除了影響清潔、美觀，也連帶會影響內在自信。日前收治一名約30歲的公務員小柔，牙齒相當擁擠凌亂，刷牙有死角，影響清潔，因工作性質常要和別人對話互動，凌亂的牙齒讓她講起話來總是遮遮掩掩，非常沒有自信，連帶影響工作表現。

牙齒矯正主要分傳統矯正和隱形矯正。傳統矯正即俗稱「大鋼牙」，能處理所有的齒列問題，30多歲以上的成年人若曾接受過矯正，基本上都是選擇傳統矯正；隱形矯正也幾乎能處理戽斗、上排虎牙凌亂以外的所有齒列問題。

挑選適合方式3重點

重點1：在外觀上，隱形矯正牙套近乎透明，齒列能在不知不覺中變整齊，傳統矯正則有「大鋼牙」的外觀過渡期，但傳統矯正最大優勢是治療時間短，較隱形矯正快4至6個月以上，且隱形牙套若時常「取下忘記戴上」，也會拉長矯正時間。

重點2：傳統矯正因為結構問題，難免有刮嘴、矯正線突出的情形，加上要重新拉線，每3至4周得回診一次，對於無法定期回診者較為不便；隱形矯正則有彈性，只要持續配戴牙醫師排好的牙套，就算數個月沒回診，依舊有矯正效果。

重點3：疼痛與清潔方面，傳統矯正每次拉線都會痠痛好幾天，偶爾也有刮破嘴情形，端看個人耐痛程度，值得注意的是清潔問題，門診上見過不少傳統矯正完卻滿嘴蛀牙的案例，提醒民眾得投入更多心力來清潔。

至於價格，傳統矯正平均14至18萬元，依複雜程度而有不同，隱形矯正的價格範圍較大，建議民眾貨比三家。該名女性公務員小柔，完成矯正後，最後一次回診，發現她整個人都不太一樣了，對自己充滿自信，說笑起來也都相當輕鬆且自然。

牙齒 公務員

延伸閱讀

現代人這部位都整過？ 內行人揭一原因：怕蛀牙

海葵致金門全島近700戶停電 台電漏夜冒風雨搶修

植牙能一勞永逸嗎？發生植體周圍炎怎麼辦？做好2步驟健康養牙

中職／PS女孩為唐氏症基金會站台 呼籲球迷支持公益

相關新聞

台農巴西蛋有效日期往後標示 高市府下令回收可重罰400萬

台農蛋品洗選的巴西蛋被農業粉專Lin bay好油粉專版主林裕紘連日爆料，衛福部食藥署昨與高雄市衛生局到台農蛋品公司稽查，...

確定了！衛福部開放「3族群」免評巴氏量表 60萬人受惠

衛福部、勞動部今邀集民團、醫療及長照專家，召開「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道諮詢會議」，討論使用長照服務的長照對象...

放寬3族群聘外籍看護 勞團轟「垃圾政府」：搞壞長照為買票

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」及「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」等政策...

晚間7時3分高雄地震芮氏規模6.7 東南部最大震度2級

中央氣象局發布第067號顯著有感地震報告，今晚7時3分在高雄市政府南南東方375.8公里，芮氏規模6.7，地震深度94....

把握夏天尾巴！好天氣剩周三 這日天氣最差恐各地有雨

夏天接近尾聲，暫別酷熱極端高溫，早晚轉涼。今晚嘉義以南仍有局部大雨發生機率，不過連日雨勢入夜起減緩。未來一周，明天天氣相...

免疫負債+超過4種病毒正爆發 醫籲「這年紀」最需注意

10月即將迎來流感季，但氣候進入夏季的尾聲，流感、腸病毒等感染性疾病感染人數不斷增加。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦