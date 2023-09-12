屯門酒樓燒鵝疑燒鴨？ 一幅圖掀激辯 網友指圖中欠一部位有疑惑

燒鵝價錢，燒鴨味道？有網友於facebook上表示，在屯門一間酒樓點了一客燒鵝，留言表示：「有無高手可以肉眼看得岀是鴨是鵝？」結果引起熱烈鵝鴨討論，發貼文的網友質疑部份是鴨肉，透露正物色檢驗機構求證。不少網友留言分享方法分辨鵝鴨，包括外表及肉質等等！

燒鵝燒鴨價錢相差2、3倍

現時市面上燒味店售賣燒鵝一隻至少四百元以上，如果在酒樓餐廳點菜堂食，價格肯定更高，反觀燒鴨一隻只需百多至二百元，差價至少2倍。有網友於facebook分享懷疑有人以「燒鴨換成燒鵝」的圖片，並被轉貼到facebook香港茶餐廳及美食關注組，該網友於回覆其他人留言時提到，有關圖片是攝自屯門一間酒樓，「我吃左邊的胸肉是粉粉的，所以知應該是鴨肉，然後整盤沒吃」。他補充：「我點（點菜）燒鵝，店員說這裡不賣燒鴨，但送上來的是一隻片皮鴨。」

鵝溝鴨？有網友稱有相同受騙經歷

有關貼文引起大批網友留言，其中一人更指在同一間酒樓有相同經歷，「屯門XX上次我也受騙，同你情況一模一樣，我也是吃得出來，兩種味道和肉質都好大分別」。

歸納網友3招分鵝鴨

此外，不少網友都認為圖中確實有鵝有鴨，「左邊是燒鵝，跟住下邊接住的是燒鴨，燒鵝肉紋比較明顯同深色，下邊的部分就是鴨，因為肉身比較白也有紋路」。也有網友分享如何分辨鵝鴨，首先鴨腳短腿，鵝長腿，其次是鵝肉比較肥，腰部多脂肪，鴨的肉和皮比較「實」，最後是頭部，因鵝頭有明顯隆起的部位，而鴨沒有！也有網友指出，如果是購買「一般」份量就沒有鵝頭，「如叫半隻一定有頭，例牌就有頭，但看圖不似例牌，可能受騙！」

不過，同樣有一批網友認為圖中確實是燒鵝，只是「不漂亮」，「一看就知鵝 不過太瘦無口感」、「看皮就知個分別，不過你的鵝肉不漂亮」。原po表示，由於父親不想掃興，便沒有當場投訴，但他已整盤打包保留，正尋求檢驗方法，「我應該知道怎區分，不過無證據不敢講也不肯定。」

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文章授權轉載自《香港01》