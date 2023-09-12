快訊

獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

普亭向金正恩求軍援 烏俄戰爭版的「軸心國」連線？

官商勾結？國民黨：基泰、超思、光電 都指向民進黨同一金主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國櫻桃復驗仍未通過 2批近3萬公斤遭攔

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
美國出口「鮮櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
美國出口「鮮櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

美國櫻桃持續暫停進口台灣，管制從8月21日至9月20日，不過本周邊境仍攔截2批美國出口的「鮮櫻桃」，總重2萬9555公斤。食藥署副署長林金富表示，本次攔截2批為業者15天內提出的復驗需求，報驗時間為8月6日，復驗後仍不合格，今日通報。

由「新鮮貿易股份有限公司」進口的2批美國「鮮櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出殘留農藥滅芬座0.02 ppm至0.03ppm不等，分別重量為1萬4400公斤、1萬5155公斤，總重2萬9555公斤。由於滅芬座為台灣不准用於櫻桃作物的農藥，因此違規遭攔。

林金富表示，本周公布的櫻桃為業者8月6日出口的品項，於8月21日報驗查出違規，不過在15天申覆期內有提出復驗需求，2批提出復驗，2批皆未通過復驗，因此於今日公布，全數皆已退運、銷毀。今年統計美國櫻桃已累計37批不合格。

對美國櫻桃暫停進口報驗措施從8月21日至9月20日為止，下周即將到期，是否展延？林金富說，9月20日後將先針對美國櫻桃「逐批查驗」，後續觀察其合格情況，若業者能達到5批合格且量體為違規量的3倍，即可調降查驗比率。

於美國櫻桃屢次因農藥滅芬座遭攔，美國在台協會（AIT）先前已詢問食藥署申請櫻桃的農藥殘留標準（MRL），目前進度為何？林金富回應，目前食藥署仍未收到相關的申請文件，僅上次詢問流程後，至今無下文。

美國在台協會 食藥署 農藥殘留

延伸閱讀

超思巴西蛋放超過4個月仍可賣？ 食藥署回應了

健康食品琳瑯滿目小心受騙 食藥署：全台僅421件通過認證

超思巴西蛋來源不明遭疑有禽流感風險 食藥署：要求業者提2文件

美國回應了！鮮櫻桃屢違台灣食安法 食藥署今又攔2批

相關新聞

美國櫻桃復驗仍未通過 2批近3萬公斤遭攔

美國櫻桃持續暫停進口台灣，管制從8月21日至9月20日，不過本周邊境仍攔截2批美國出口的「鮮櫻桃」，總重2萬9555公斤...

中秋將近 小潘鳳梨酥無預警「店休17天」 網哭：吃不到了怎麼辦

新北板橋有一間知名的蛋糕坊，因為它們家的鳳梨酥實在太有名了， 所以都直接稱為小潘鳳梨酥，每年中秋節前夕都會湧現購買人潮。不過日前「小潘蛋糕坊」無預警的貼出公告，表示有兩家門市暫時休店17天，讓消費者大感意外，引發關注。

澎湖輪今首自馬公啟航 前、現任閣揆都參加 獨缺在地2人

航行高雄、澎湖的台華輪退役後，台航公司由新客輪「澎湖輪」接手維持高、澎海上交通。今天澎湖輪首度自澎湖啟航到高雄，行政院長...

社福卡搭台鐵 全台最老嘉義縣不捧場 使用人次後段班

社福卡以65歲以上長者為使用大宗，12縣市陸續開放可搭乘台鐵，據台鐵7月至8月統計，社福卡平均每日約3.8萬人次使用；分...

健康主題館／預防糖尿病上身 以「健康餐盤」控糖

不只糖尿病人要控制血糖，一般人也應注意血糖狀況。不少人會選擇「低GI飲食」（低升糖指數飲食）做為血糖控制手段，但食物營養標示複雜、選擇多元，如何避免攝取過多糖分？留意身體發出的警訊？

賈新興：太平洋高壓逐漸增強壟罩 天氣晴朗但空氣品質要注意

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，太平洋高壓逐漸增強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦