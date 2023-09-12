美國櫻桃復驗仍未通過 2批近3萬公斤遭攔

美國櫻桃持續暫停進口台灣，管制從8月21日至9月20日，不過本周邊境仍攔截2批美國出口的「鮮櫻桃」，總重2萬9555公斤。食藥署副署長林金富表示，本次攔截2批為業者15天內提出的復驗需求，報驗時間為8月6日，復驗後仍不合格，今日通報。

由「新鮮貿易股份有限公司」進口的2批美國「鮮櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出殘留農藥滅芬座0.02 ppm至0.03ppm不等，分別重量為1萬4400公斤、1萬5155公斤，總重2萬9555公斤。由於滅芬座為台灣不准用於櫻桃作物的農藥，因此違規遭攔。

林金富表示，本周公布的櫻桃為業者8月6日出口的品項，於8月21日報驗查出違規，不過在15天申覆期內有提出復驗需求，2批提出復驗，2批皆未通過復驗，因此於今日公布，全數皆已退運、銷毀。今年統計美國櫻桃已累計37批不合格。

對美國櫻桃暫停進口報驗措施從8月21日至9月20日為止，下周即將到期，是否展延？林金富說，9月20日後將先針對美國櫻桃「逐批查驗」，後續觀察其合格情況，若業者能達到5批合格且量體為違規量的3倍，即可調降查驗比率。

於美國櫻桃屢次因農藥滅芬座遭攔，美國在台協會（AIT）先前已詢問食藥署申請櫻桃的農藥殘留標準（MRL），目前進度為何？林金富回應，目前食藥署仍未收到相關的申請文件，僅上次詢問流程後，至今無下文。