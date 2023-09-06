快訊

反咬蘋果一口？華為Mate 60 Pro或掀滔天巨浪 台廠恐受其害

「內用10元、外帶5元」收小費惹議！台中必比登豬腳店滅火澄清

陸真能做出7奈米晶片？3疑點看華為麒麟9000s沒說的真相

台中必比登豬腳店收小費挨轟 店家發聲「不投也沒關係」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中知名餐廳「富狀元豬腳」，在店內桌上與櫃檯擺上豬公，鼓勵客人自願投小費。圖／富狀元豬腳提供
台中知名餐廳「富狀元豬腳」，在店內桌上與櫃檯擺上豬公，鼓勵客人自願投小費。圖／富狀元豬腳提供

獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，自9月2日起店內公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」，引發熱議，有網友認為「每組客人都這樣5、10元，光小費就噱爆了」。店家蔡姓業者表示，這是小吃店創舉，鼓勵客人自願投小費，但是沒有強制力，不投也沒關係，藉此讓員工的服務更好，也更有熱忱服務。

位於台中的「富狀元豬腳」店內提供有豬腳、大腸頭、腿扣、魯肉飯、軟排、豬腳麵線等多種餐點，還有豬腳禮盒等選擇，是台中知名的豬腳餐廳，並已經連續4年獲得米其林必比登推薦。

有網友在爆料公社中發文，指富狀元豬腳店門口近期張貼公告「外帶收5元小費 內用收10元小費」，文中還指出，「當你在櫃檯結帳完後，店員會提醒你記得投入小費，內用10元、外帶5元，投在櫃檯的小豬裡面，不投還不行」。

對於店家作法，網友的意見兩極。有人認為「笑死了，內用外帶收什麼小費？」、「五塊錢沒多少，但是付起來有點怪怪的」、「變相漲價，小費不用開發票」。另也有一派網友認為「還好，有事先貼在門口公告了，不接受就不要去吃就好」、「寫得清清楚楚的、又沒拿刀拿槍逼你去吃」。

店家蔡老闆表示，以往在網路時常收到網友負評，稱員工服務不好，因此就學國外的小費制度，自9月2日起在店內張貼公告，並在店內桌上與櫃檯擺上豬公，外帶一單收5元小費，內用收10元小費，鼓勵客人自願投小費，但是沒有強制力，不投也沒關係，藉此讓員工的服務更好，也更有熱忱服務。

蔡老闆說，菲律賓及美國等國家都有小費文化，只是台灣普遍沒有小費制度，此次推動後可說是「小吃店創舉」，員工們都超開心，尤其員工的福利變好後，讓員工的工作動力更高。針對網路評論給予尊重，目前店內生意不受影響，顧客仍絡繹不絕。

獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，自9月2日起店內公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」。圖／富狀元豬腳提供
獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，自9月2日起店內公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」。圖／富狀元豬腳提供

小豬 餐廳

延伸閱讀

台中必比登豬腳店「內用收10元小費」！網怒：變相漲價

豬腳店貓吃成瓦斯桶 腳腳被肚子覆蓋變「三色麻糬」網笑：一看就是豬腳沒少吃

黃偉哲分享必比登台南36間店「交通攻略圖」 網友暴動

必比登新進榜「北消南長」！台北阜杭豆漿等15家落馬 台南僅1家掉出榜

相關新聞

台中必比登豬腳店收小費挨轟 店家發聲「不投也沒關係」

獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，自9月2日起店內公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」，引發熱議，有...

鍋貼有蛆？北市衛生局查八方雲集店家 令6項環境缺失限期改善

網友昨指控，用外送平台叫位於北市內湖區八方雲集分店的鍋貼，吃到一半發現鍋貼裡面有蛆蟲，引起熱議，八方雲集則發聲明表示，煎...

輕颱「鴛鴦」不戲水 氣象局：周五將至日本東京外海附近

輕颱「鴛鴦」昨晚生成，中央氣象局預估未來朝北北東轉東北移動，不影響台灣；就目前路徑走勢來看，鴛鴦周五將至日本東京外海附近...

國旅又更貴了？上半年房價持續漲 觀光旅館每晚4618元漲14.14%

疫後觀光復甦，今年上半年旅宿業總營業收入約848.4億元，較去年同期增加42.17%、較疫情前成長11.08%。根據交通...

低壓帶+午後對流雲系旺！北北基20縣市大雨特報 恐下到晚上

受低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局針對全台20縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

人性百態…外送員不滿被拗1塊錢PO文訴苦 同行安慰「遇過更扯的」

服務業最怕就是遇到奧客。日前有一名外送員發文抱怨，他表示又遇到奧客了，這次是故意少給一元，還口氣差、不尊重人，令他生氣傻眼，引發網友共鳴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦