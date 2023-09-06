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還有颱風？賈新興：9到10日有熱帶性低氣壓或颱風生成的機率

聯合報／ 記者葉冠妤陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今天到8日西北雨很明顯，有時雨很大，民眾要注意。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今天到8日西北雨很明顯，有時雨很大，民眾要注意。本報資料照片

最近颱風不少，海葵遠離，鴛鴦接力昨晚生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，9到10日宮古島南方海域有熱帶性低氣壓或颱風生成的機率，但等發展之後再來談是否會影響台灣。

賈新興指出，鴛鴦颱風預估朝日本東北部外海前進機率高，最近要去日本的民眾，要注意未來路徑預測。

此外，9到10日宮古島南方海域有熱帶性低氣壓或颱風生成的機率，要等發展後再談之後是否可能會影響台灣。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，周六以後在琉球海域到台灣北方海面一帶可能有低壓系統發展，預估離台灣還有一段距離，並不一定會有明顯直接影響，但會改變台灣附近這種南北風交會的不穩定環境，轉為偏北風環境。

至於這幾天台灣天氣，賈新興指出，到8日西北雨很明顯，有時雨很大，民眾要注意。7日西半部沿海、台東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。8日西半部沿海、北北基、宜花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

9日高屏及台東有局部短暫陣雨，午後南投以南有局部短暫雷陣雨。10日至14日天氣穩定，山區有零星短暫陣雨，15日午後南投以南及花東有零星短暫陣雨。後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

颱風 賈新興 天氣動態

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