培訓外籍看護隊友！One-Forty、聯醫攜手製作失智症照顧教材

台灣失智人口逾32萬，照護問題是艱難挑戰，而不少長照家庭，多仰賴外籍家庭看護工撐起照顧工作。移工教育非營利組織One-Forty今發布「外籍看護照顧失智症現況」調查指出，高達7成外籍看護工心力交瘁，而「語言溝通障礙」、「無法取得照顧技巧等資訊」、「不清楚病症」是他們照顧失智症者的三大障礙。為此，One-Forty與北市聯醫失智症中心共同推出免費的「失智症照顧：外籍看護培訓計畫」，讓看護工可線上學習照護與互動技巧、抒壓方式。

One-Forty創辦人陳凱翔指出，針對501名在台的印尼籍看護工進行線上問卷、焦點團體訪談等進行調查，結果有8成看護工在語言溝通上有障礙，6成不知道從何取得照顧技巧等相關資訊，6成則表示不清楚病症。

他進一步說，對台灣家屬而言，照顧失智症家人很難，更遑論是對有語言溝通、文化適應問題的看護移工來說，因此移工在照護技巧、與長輩互動上遇到很多挑戰，One-Forty運用累積8年的移工培訓經驗，首度與聯醫合作共同設計符合移工需求的失智症衛教教材，讓全台灣移工都可用手機和網路免費學習。

北市聯醫失智症中心主任劉建良說，有許多家庭的主要照顧者都是外籍看護，但他們並沒有相對的支援與訓練，這次在設計教材時著重建立概念，如何與失智症者溝通、互動最能救急，同時不忘關照自己身心狀況。他強調，台灣的長照家庭應把外籍看護當作合作夥伴，一起協力照顧失智者，所以最好作法是移工、雇主都要上課。

Sifa今天帶著她照顧4年多的奶奶參加記者會。Sifa分享，剛到奶奶家時，不清楚奶奶有失智症，奶奶晚上不睡覺，不好好吃藥、洗澡，吃飯也時常過量，照顧起來相當困難，後來她慢慢找到引導方法，現在奶奶不能沒有她，只要她休假，奶奶就不喝水也不起床。Tiny在台灣工作10年期間，照顧過6名失智長輩，她說，剛開始不知道失智症症狀，照顧的長輩指稱她不給三餐吃、偷錢等等，她也只能忍耐，慢慢地才知道該如何應對。