台灣表演藝術推手 新象基金會創辦人許博允79歲辭世

新象基金會創辦人許博允今天早晨病逝，享壽79歲。新象員工證實，妻子樊曼儂今天早上短暫進辦公室宣布此一噩耗，相關事宜還在處理中。許博允1978年創立「新象活動推展中心」，從事專業文化活動舉辦事宜，範圍擴及音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、攝影、雕塑的演出、展覽及講座，對台灣的表演藝術有重大影響。

許博允為新北市淡水區人，出生於日本東京。其祖父為淡水富商許丙。許博允除作曲以外，也曾設計高爾夫球場，作過專欄作家、電視節目製作人、主持人，創辦新象基金會，曾任台北市政府市政顧問。妻子樊曼儂也是音樂家。

許博允畢業於建國中學，高中畢業時適逢祖父去世，對他造成很大打擊。當時他又喜歡老莊的無為思想，因此沒有參加大學聯考。1960年啟蒙於許常惠教授，研習理論作曲及小提琴。

許博允1962年首度公開發表歌樂作品，並發起了梁銘越、陳茂萱在內的七人小組：「江浪樂集」作曲團體，而開始他音樂創作生涯。[1971年集合了詩人、舞蹈家、美術家，舉辦「混和媒體藝術展」，同年並與數位作曲家共同發起了中國現代音樂研究會，而後至1978年的數年間，是許氏創作及發表作品最為頻繁的階段，經常往來於亞洲各國之間，尤其是東京、漢城、馬尼拉、香港等城市。

許博允1978年創立「新象活動推展中心」，從事專業文化活動舉辦事宜，範圍擴及音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、攝影、雕塑的演出、展覽及講座，對台灣的表演藝術有重大影響。