快訊

蔡英文柯P拜廟挑時間也挑座位 侯友宜挾藍優勢人氣旺

側翼粉專「小劉醫師」抹黑百萬YouTuber道歉了 網諷：下次學會看完影片再說話

台灣表演藝術推手 新象基金會創辦人許博允79歲辭世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣表演藝術推手 新象基金會創辦人許博允79歲辭世

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《許博允創作生涯六十周年》樂展，是許博允最後一次在公共場合露面。圖／新象文教基金會提供
《許博允創作生涯六十周年》樂展，是許博允最後一次在公共場合露面。圖／新象文教基金會提供

新象基金會創辦人許博允今天早晨病逝，享壽79歲。新象員工證實，妻子樊曼儂今天早上短暫進辦公室宣布此一噩耗，相關事宜還在處理中。許博允1978年創立「新象活動推展中心」，從事專業文化活動舉辦事宜，範圍擴及音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、攝影、雕塑的演出、展覽及講座，對台灣的表演藝術有重大影響。

許博允為新北市淡水區人，出生於日本東京。其祖父為淡水富商許丙。許博允除作曲以外，也曾設計高爾夫球場，作過專欄作家、電視節目製作人、主持人，創辦新象基金會，曾任台北市政府市政顧問。妻子樊曼儂也是音樂家。

許博允畢業於建國中學，高中畢業時適逢祖父去世，對他造成很大打擊。當時他又喜歡老莊的無為思想，因此沒有參加大學聯考。1960年啟蒙於許常惠教授，研習理論作曲及小提琴。

許博允1962年首度公開發表歌樂作品，並發起了梁銘越、陳茂萱在內的七人小組：「江浪樂集」作曲團體，而開始他音樂創作生涯。[1971年集合了詩人、舞蹈家、美術家，舉辦「混和媒體藝術展」，同年並與數位作曲家共同發起了中國現代音樂研究會，而後至1978年的數年間，是許氏創作及發表作品最為頻繁的階段，經常往來於亞洲各國之間，尤其是東京、漢城、馬尼拉、香港等城市。

許博允1978年創立「新象活動推展中心」，從事專業文化活動舉辦事宜，範圍擴及音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、攝影、雕塑的演出、展覽及講座，對台灣的表演藝術有重大影響。

淡水

延伸閱讀

高市文化藝術體驗遊程9月起跑 學生走出校園一日藝文遊

台灣文創產業為何走不出去？ 推動20年外銷比率僅一成

抗議聲浪高漲…諾貝爾基金會改口 不邀俄、伊朗大使

抗議聲浪高漲 諾貝爾頒獎典禮取消邀請「這三國」大使

相關新聞

台灣表演藝術推手 新象基金會創辦人許博允79歲辭世

新象基金會創辦人許博允今天早晨病逝，享壽79歲。新象員工證實，妻子樊曼儂今天早上短暫進辦公室宣布此一噩耗，相關事宜還在處...

颱風影響菜價「很有感」 3公斤高麗菜一顆售價400元

受到連日下雨及海葵颱風影響，蔬菜供貨量不穩定，價格跟著上揚，讓民眾「很有感」，雲林縣西螺果菜市場平均交易價格從上周六每公...

勞團籲讓基本工資更「有感」 調13%達3萬完成競選承諾

勞動部將於周五（8日）召開基本工資審議委員會，估計漲幅有望達3%。 台灣勞工陣線等勞團今天共同召開記者會，提出基本工資調...

睡眠呼吸中止檢測「免睡覺」 台大獲贈新儀器有2大特點

阻塞型睡眠呼吸中止症影響睡眠品質，與心血管疾病、血脂異常、憂鬱症、失智症等慢性病也有密切關係。民眾為檢查睡眠常需睡在醫院...

男子滑倒臀部著地 多年後腰痛到無法舉步上下車

彰化縣一名30多歲壯年男子多年前滑倒，摔到臀部，後來腰部經常疼痛，甚至痛到臀部及腿部，一開始被診斷為坐骨神經痛，但治療效...

搭飛機不要這樣穿！空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

隨著疫情趨緩，全球的觀光業也逐漸復甦，越來越多人出國旅遊。搭飛機的時候有許多要注意的事項，根據英國媒體「太陽報」報導，專家透露在飛機上有「6種NG穿著」，建議大家不要穿，它們甚至會帶來危險，嚴重恐怕小命不保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦