出資一千卻拿近兩億補助？ 農業部：超思「專業、資金調度強」

政府專案進口雞蛋，卻爆出配合貿易商超思去年九月才成立，資本額僅五十萬元，引發爭議，國民黨立法院黨團總召曾銘宗更質疑超思是人頭公司。農業部昨強調超思資金調度實力堅強，絕非一人公司。

曾銘宗表示，秦語喬是負責人也是董事，也就是超思老闆，但出資才一千元，高度懷疑秦是人頭，且購買雞蛋的墊付款從哪來；超思還獲政府一點七億元補助，要求行政院長陳建仁、農業部長陳吉仲把資料攤開說清楚。

農業部政務次長陳駿季表示，雞蛋不是打個電話就可以叫貨，超思與南台灣長期做雞蛋進口的吳記蛋品有親屬關係，長期做蛋品進口，過去也曾和日本二大蛋品集團有貿易紀錄。三月國貿局舉辦說明會徵求意願時，超思就有參加，且只有超思符合政府要求的四要件，再加上超思報價比較便宜，又有進口實績，因此選擇超思。

陳駿季表示，實收資本額跟貿易能力沒有直接關聯性，以近期超思被驗出抗生素殘留的三櫃雞蛋為例，損失就達八、九百萬元，但超思「連吭都不吭一聲」，其資金調度沒有問題。

超思業務代表昨也透過農業部，以錄音檔方式表示，「沒有拿到政府的補助款」，他們只是依照農業部的條件，找到符合的蛋源，確保數量完成文件進口到台灣。