快訊

郭台銘失信不利整合？否認27日雙方曾見面 侯友宜：請郭對外說明

郭台銘辦事處設板橋？慈惠宮旁店面簽1年 主委曝接洽人與他有關

新藥難納健保 擬另設百億基金促使1年內給付

中央社／ 台北30日電
台灣新藥納入健保給付龜速，健保署長石崇良今天表示，預計明年1月將設立「醫療科技評估」專責單位。擷取自YT直播
台灣新藥納入健保給付龜速，健保署長石崇良今天表示，預計明年1月將設立「醫療科技評估」專責單位。擷取自YT直播

台灣新藥納入健保給付龜速，健保署長石崇良今天表示，預計明年1月將設立「醫療科技評估」專責單位，以公務預算編列新台幣100億元新藥基金，獨立於健保總額之外，未來通過審查的新藥可望縮短至1年內給付。

高價新藥難以收入健保，病患買不起自費新藥成常態，台灣癌症基金會與台灣年輕病友協會等病友團體多次呼籲，除了健保總額以外，應盡速以公務預算成立新藥基金，避免癌症新藥納入健保給付平均需要苦等787天。

今天中央健保署做出回應，石崇良向媒體說明，新藥及新科技列入健保收載，需進行醫療科技評估（HTA），面對臨床療效不確定性高的藥物，現行財務及人力資源限制，是影響納入速度原因。

石崇良說，規劃參考英國國家健康暨照護卓越研究院 （NICE）模式，成立行政法人醫療科技評估專責單位，預計一開始先由健保署委託辦理專責辦公室，最快明年1月上路，台版NICE的任務是評估新藥是否納常規健保給付，臨床療效不確定性高的藥物採暫時性支付，設計新藥基金。

石崇良表示，南韓也有類似新藥審查模式，人力資源多達千人，但台灣審查新藥重擔全壓在8個人肩上，成立專責單位後能將人力提高至百人，組成人員包含統計學專家、健康經濟學人才。辦公室可先營運，後續再加入新藥基金，預計3至4年完成設立專法。

台版NICE搭配食藥署平行審查，未滿足醫療需求藥品上市後，希望審核能縮短至1年內納入給付。石崇良說，台灣今年通過3個暫時性支付新藥，1年藥費約10幾億元，預計未來新藥基金需編列至少100億元，其中2億元為行政費用。

石崇良表示，現階段健保暫時性支付藥物費用仍在總額範圍，希望新藥基金是獨立於總額之外，以英國經驗來看，暫時性支付藥物約8成可成功進入健保給付，2成會遭淘汰，新藥基金不放在總額內，可避免暫時性支付藥物移除後影響成長率，也不會因為鉅額藥費影響健保點值。

石崇良說，新藥基金來自行政公務預算，但財務風險由藥廠分攤，若當年度實際給付藥費超額，由各家廠商市場占率攤扣，維持基金平衡，雖然廠商要付出的風險較高，但優點是加速提供現有治療效果不佳的患者使用新藥，以利後續收集真實世界數據，擴大收案條件。

健保 石崇良 癌症

延伸閱讀

查核健保住院資格「說一套做一套」 健保署最新回應了

保險業者曝癌友有住院事實就理賠 專家：商保要先調整／健保、商保裂口4

健保丟包、商保規定不合時宜 癌友沒錢用藥中斷治療／健保、商保裂口1

基層醫憂S2健保點值跌至0.8元 石崇良允諾公會一定會補

相關新聞

12號颱風鴻雁今明恐生成 氣象局觀察3颱是否共舞產生藤原效應

中央氣象局課長林秉煜下午指出，強颱蘇拉暴風圈正籠罩恆春半島，有局部豪雨，東部及東南部、屏東有局部大雨，且恆春半島及琉球鄉...

醫策會登國際舞台分享我國防疫經驗 「韌性」是關鍵

國際健康照護品質協會（ISQua）8月27至30日在韓國首爾舉行，我國醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）受邀於30日分享...

日本氣象廳：海葵明轉「強颱」撲沖繩 新颱鴻雁估24小時內生成

台灣東邊海域有多個颱風生成，第9號強颱蘇拉預計今晚會最靠近南台灣，第11號颱風海葵預估在31日達到「強烈颱風」標準，此外...

違規吊扣、吊銷駕照者僅核發短期駕照 最快明年3月上路

汽機車駕照考試制度改革討論已久，公路總局日前將嚴重違規者換照草案送至交通部，交通部路政司長林福山今於道安記者會指出，未來...

15至30歲免費心理諮商擴大預算 衛福部：周五對外公布

衛福部針對15至30歲推出3次免費心理諮商政策，8月上路後預約十分踴躍，包括台北市、台中市、宜蘭縣等縣市名額陸續額滿。衛...

新藥難納健保 擬另設百億基金促使1年內給付

台灣新藥納入健保給付龜速，健保署長石崇良今天表示，預計明年1月將設立「醫療科技評估」專責單位，以公務預算編列新台幣100...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦