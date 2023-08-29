高鐵中秋連假疏運加開136班次 31日凌晨起開放購票

迎接9月底中秋連假，台灣高鐵指出，9月28日至10月2日，加開136班次列車（南下61班、北上75班），總計5天提供871班次的旅運服務，各車次自8月31日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵提醒，請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機。

台灣高鐵表示，疏運期間人潮眾多，請需要搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省排隊時間；此外，針對搭乘自由座的旅客，高鐵各車站也將於疏運期間加派人力，協助引導旅客順利乘車。

台灣高鐵公司提醒，疏運期間，各車次均配置2至8節不等的自由座車廂，旅客到站後請留意車站旅客資訊顯示系統，配合站務人員引導，依序乘車。

其中，9月28日的1337、1297車次，及10月1日的1336、1698、1296車次，此5車次僅提供11-12車作為自由座車廂。上述5班車次到站時間，將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，請旅客留意到站時間，預先安排到站後交通接駁。

台灣高鐵指出，中秋假期疏運期間，維持大學生優惠及早鳥優惠，同時適用標準車廂對號座卡友優惠及商務車廂限量升等等專案；TGo會員月月Go有禮、20人以上團體及校外教學等專案則暫不適用。