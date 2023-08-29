快訊

土條變金條？傳當郭台銘發言人月領45萬 黃士修遭酸出聲了

蘇拉颱風接近中「還會增強變胖！」彭啟明：「4縣市」最有可能放颱風假

獨／郭台銘宣布參選 郭粉揭密這原因「就是非綠最強！」

高鐵中秋連假疏運加開136班次 31日凌晨起開放購票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高鐵中秋連假疏運加開136班次，31日凌晨起開放購票。示意圖。圖／本報資料照片
高鐵中秋連假疏運加開136班次，31日凌晨起開放購票。示意圖。圖／本報資料照片

迎接9月底中秋連假，台灣高鐵指出，9月28日至10月2日，加開136班次列車（南下61班、北上75班），總計5天提供871班次的旅運服務，各車次自8月31日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵提醒，請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機。

台灣高鐵表示，疏運期間人潮眾多，請需要搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省排隊時間；此外，針對搭乘自由座的旅客，高鐵各車站也將於疏運期間加派人力，協助引導旅客順利乘車。

台灣高鐵公司提醒，疏運期間，各車次均配置2至8節不等的自由座車廂，旅客到站後請留意車站旅客資訊顯示系統，配合站務人員引導，依序乘車。

其中，9月28日的1337、1297車次，及10月1日的1336、1698、1296車次，此5車次僅提供11-12車作為自由座車廂。上述5班車次到站時間，將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，請旅客留意到站時間，預先安排到站後交通接駁。

台灣高鐵指出，中秋假期疏運期間，維持大學生優惠及早鳥優惠，同時適用標準車廂對號座卡友優惠及商務車廂限量升等等專案；TGo會員月月Go有禮、20人以上團體及校外教學等專案則暫不適用。  

高鐵 車廂 中秋 連假

延伸閱讀

通勤族快看！淡海輕軌運量成長1.5成 平日上下班縮班距

高鐵「卡娜赫拉」彩繪列車來了 每日6班、超萌周邊曝光

對號座車廂站滿人挨批台鐵化 台灣高鐵回應了

高鐵對號座車廂擠滿自由座站客挨批「根本台鐵化」 網安慰：2027要有新車了

相關新聞

高鐵中秋連假疏運加開136班次 31日凌晨起開放購票

迎接9月底中秋連假，台灣高鐵指出，9月28日至10月2日，加開136班次列車（南下61班、北上75班），總計5天提供87...

你了解精品咖啡嗎？快速看懂精品咖啡

當談到咖啡，精品咖啡不僅是一種飲品，更是一種藝術。這種高品質、獨特風味的咖啡追求著超越平凡的飲用體驗，將種植、收穫、加工、烘焙和沖泡等每個細節都視為藝術創作的一部分。讓我們深入探索精品咖啡的世界，探尋其中的品味和魅力。

少年也成選妃對象！應召站設陷阱誘性交易 檢方：非單一個案

網路世界充斥應召站性交易訊息，警方破獲媒介色情性交易案，常見論壇在張貼火辣女子照片、身材，供嫖客「選妃」，如今時代發展性觀念逐漸開放，少年竟也成為選妃對象。犯嫌先引誘少年拍裸照，逐步摧毀價值觀，再進一步媒介少年性交易，未成年人步步掉進陷阱，淪為「應召少年」，甚至還聯手設局仙人跳。偵辦人員指出，此類案件早已非單一個案。...

40坪房「10年來夏季電費每月破萬」！他忍痛全拆換⋯喜曝帳單：省近8千

台灣夏季往往悶熱難耐，部分地區高溫飆破30度已是屢見不鮮，讓許多民眾待在家中不得不開冷氣解暑，導致電費帳單一來常讓人吃不消！

無障礙立專法？ 賴清德允定期檢討

民進黨總統參選人賴清德昨天出席「與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會」表示，將抱著「行公義、存憐憫，與謙卑的心」和大家...

隱翅蟲別拍打 體液會腐蝕皮膚

台灣四季都有隱翅蟲，但夏季較活躍，若接觸隱翅蟲體液，會有嚴重過敏反應。衛福部彰化醫院表示，皮膚科門診平均每年有40個病例...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦