蘇拉最快今晚海警明陸警 彭啟明估這些縣市颱風假有機會

蘇拉颱風的路徑稍微往南修正，天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，指的是颱風中心可能沒有辦法登陸恆春半島，但是非常接近，暴風圈還是會掃過。預計今天、明天下半天會發各種的警報，它周三、周四距離台灣最近，也會是強度最強的時候。

颱風假機率，「你要放假，至少7級風暴風圈要掃到」，彭啟明說，雲林以南有點機會。不過，像之前杜蘇芮颱風，有些縣市被暴風圈涵蓋，但縣市首長還是會看風雨預測的量來看，所以不一定會；或是沒有被暴風圈畫到，但風雨很強，因此有颱風假。縣市首長判斷要看氣象局資料和專家意見，以及災情等實際狀況而定。

他說，颱風中心就在恆春半島南方通過，還有調整空間；因為目前所有颱風預測3天後的路徑大約有150至200公里的誤差，還是有可能接近的。

彭啟明說，颱風周三深夜至周四是最接近台灣的時候，周五往廣東汕頭沿海前進。可能今天深夜11時30分發布東南部、巴士海峽的海上颱風警報，預估明天下午2時30分陸上颱風警報範圍可能有台東、屏東或到花蓮、雲林以南。

彭啟明說，很多人搞不清楚氣象局畫的是颱風路徑潛勢預報，以為是颱風愈來愈大，其實是指路徑走的範圍、可能的行經的趨勢愈來愈大。按照路徑潛勢預報，預計周四凌晨2時颱風中心從恆春半島南方將近100公里遠的地方通過，接著往汕頭方向前進。

預計發布陸上颱風警報的區域，按照路徑潛勢預報，彭啟明指出，包括花蓮的南邊、台東、屏東、高雄、台南、嘉義，甚至到雲林都有可能被7級風暴風半徑掃過去。蘇拉颱風接近台灣的時候應該是強烈颱風，也是它最強的時候。

彭啟明表示，蘇拉颱風是小鋼炮，它的中心結構和颱風的特性都維持的非常好，來台灣時應該也是一樣，因為沒有遭遇到太多地形的破壞。

海葵颱風還沒有生成，彭啟明說，可能在今天會生成，有機會今天短暫時間有3個颱風同時鼎立，不過意義不大，因為3個颱風同時存在每年會發生一兩次，沒特別希奇。

至於蘇拉是否和海葵產生交互作用，彭啟明表示，目前兩者距離2000公里，距離最近的時候還有1500公里。要看海葵颱風會不會發展起來，如果發展起來大一點點會好，「蘇拉颱風實在太強了，基本上它拉不住」，可能有一點點作用，但基本上意義不大。

彭啟明說，今年到目前有10個颱風，略低於平均值13.1個。今年到現在已經有兩個陸上颱風警報了，一個是杜蘇瑞颱風，一個是卡努颱風；算是有兩個侵襲台灣的颱風，不論颱風有沒有登陸，都會造成影響；如果仍沒颱風登陸，已經4年都沒有颱風登陸。

他表示，歐洲的預測，蘇拉颱風就在台灣的南邊通過，暴風圈就會掃過。後面的海葵就不是很明確，有可能往東北邊衝上去，後續再來看。大多數的預測，蘇拉颱風中心往巴士海峽過去，南部還是會有很大的雨勢。海葵的發展條件得沒有蘇拉發展那麼好，會被拉著帶上去。目前看來，蘇拉颱風沒有西南氣流（颱風尾）。

彭啟明說，蘇拉颱風周二在呂宋島的東北邊，它轉了一圈，目前路徑來看，它從巴士海峽通過的機會最多的，東半部的雨勢會很顯著。明天外圍環流接近，會有一些水氣上來，花蓮、台東就會感受颱風外圍的風雨出現，甚至有局部陣雨。

彭啟明表示，周三上午颱風還不會來，但外圍已經進入東南部警戒區域，東半部會受到水氣影響，還不是暴風圈的影響。最關鍵是周三晚上，暴風圈可能就會碰到，風雨就會很顯著，包括東半部的花蓮、台東，甚至宜蘭都會有一點點感覺，還有屏東附近。

「周三、周四早上，颱風影響台灣最大的時候」，彭啟明說，包括台東、花蓮、屏東、高雄、台南一帶，風雨都會比較大。周四晚上颱風就慢慢要走了。周五颱風就要遠離，「這時就和杜蘇瑞颱風會有點像，南邊水氣往南部衝」，主要目標提高警戒是台東、屏東，離颱風最近；其次是高雄、台南、嘉義、雲林應該都會受到影響。

彭啟明說，海葵颱風生成後，會跟著被蘇拉颱風拉著走，如果成長快一點，劇本就會不一樣；目前發展不太起來。

未來一周溫度，北部很穩定，受到影響比較低，中部一點點影響，南部變化比較曲折，東半部受到雨勢影響降溫。今明兩天還是夏季天氣，明晚就會開始有些變化。

彭啟明說，路徑南修、北修很正常，因為這是預測，和觀測不一樣，一定會有誤差，3、4天後的預測誤差有200公里以上，有不確定性，「氣象不準是錯誤的觀念」。