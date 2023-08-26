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中颱蘇拉「小鋼炮」 專家估下周二海陸警齊發 不排除在這登陸

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
蘇拉颱風下周三、周四可能就會逼近台灣附近，依照現在的預報路徑，不排除有直接登陸花東地區或恆春半島的機會。圖／氣象局提供
蘇拉颱風下周三、周四可能就會逼近台灣附近，依照現在的預報路徑，不排除有直接登陸花東地區或恆春半島的機會。圖／氣象局提供

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，蘇拉颱風現在還在台灣東南方海面上，過去一天強度有明顯增強，已經達到中度颱風，未來有逼近強烈颱風等級趨勢，範圍很小，結構相當扎實，是一個名符其實的「小鋼炮」。

不過，這個颱風暫時還不會影響台灣的天氣，他說，由於受到南海上空高氣壓的引導，蘇拉颱風在今明兩天將緩慢向南移動，反而是逐漸遠離台灣附近，向南移動到呂宋島東方近海，下周一南海高壓將減弱，引導力量變小，蘇拉颱風有減速滯留趨勢。

他說，接著下周二颱風東北方另一個高氣壓向西伸展，將帶動蘇拉颱風轉向西北移動，同時速度也會加快，逐漸趨向台灣附近區域。

吳聖宇說，下周三、周四蘇拉颱風可能就會逼近台灣附近，依照現在的預報路徑，不排除有直接登陸花東地區或恆春半島的機會，不過路徑變化看起來還是很大，有待後續再密切觀察注意。下周五逐漸離開，影響也將減小。

吳聖宇表示，按照最新的預報情況，周末期間到下周二蘇拉颱風都還不會影響台灣天氣，仍維持夏季型午後有雷雨的天氣型態，但是局部單點雨勢可能較大，西半部地區有發生午後大雷雨的可能性，午後外出或是到山區活動的朋友都要特別留意天氣變化。

溫度也持續偏高，部分地區有機會達到36度或以上高溫，外出除了注意午後雷雨，防曬放中暑的準備也不可少。

吳聖宇表示，下周二天氣雖然還沒有變化，但是海陸颱風警報有機會陸續發布。

他說，下周三、周四颱風對台灣的影響最大，如果颱風中心如預期是往花東、恆春半島移動，首當其衝的將是東半部地區，颱風眼牆通過的區域會有相當明顯的風雨。其次是北部地區，除了外圍雨帶引發一陣一陣的雨勢外，同時會伴隨較強的偏東陣風。

吳聖宇表示，南部地區則是要留意當颱風中心通過中央山脈後，可能引進西南風所帶來的風雨，如果中心登陸地點愈偏北，南部受西南風影響的情況就會愈明顯。中部地區受影響就比較小，受到中央山脈地形屏障，預期風跟雨的狀況都會相對較弱一些。

他表示，由於這個颱風範圍小，結構扎實，風雨可能都集中在暴風圈內，要等到颱風離台灣相當靠近或是進入暴風圈內，風雨的感受才會明顯出現，暴風圈內外風雨的程度可能差異頗大。

吳聖宇說，到了下周五颱風遠離，各地風雨減小，颱風警報也將解除，下周末有機會恢復夏季型午後雷雨的天氣型態，不過颱風影響剛結束，安排活動還是要慎選地點，注意安全。

蘇拉颱風下周三、周四可能就會逼近台灣附近，依照現在的預報路徑，不排除有直接登陸花東地區或恆春半島的機會。圖／氣象局提供
蘇拉颱風下周三、周四可能就會逼近台灣附近，依照現在的預報路徑，不排除有直接登陸花東地區或恆春半島的機會。圖／氣象局提供

颱風 恆春 大雷雨

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