蘇拉轉中颱「威脅很大」 吳德榮：歐洲模式下周四登陸且籠罩台灣

蘇拉颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中颱蘇拉未來4天在呂宋島東北方海面打轉後、向台灣靠近，並續增強至中颱上限；下周四中心已在台東縣，但其不確定範圍達820公里。

他說，歐洲及美國的模式模擬顯示，蘇拉颱風打轉4天後，歐洲模擬下周一起漸轉西北，下周四已登陸並籠罩台灣；美國模擬則再調回偏西，中心未登陸，通過巴士海峽、已在廣東海面。

吳德榮說，以最新資料而言，蘇拉颱風對台威脅很大，不容小覷；但主、客觀預報資料亦顯示，有很大的不確定性存在，急著去推估何時發布警報、會在哪裡登陸並不合理，下周一起問題自然會逐漸明朗。

至於另一輕颱丹瑞，吳德榮說，快速偏北進行，與台灣有一大段距離，無影響。而關島附近2、3天內另有第3個熱帶擾動發展，雖無侵台機率，但會逐漸對蘇拉的動向產生干擾，更添蘇拉末期路徑的複雜度。

他表示，今天至下周一蘇拉颱風外圍沉降、水氣少，天氣晴熱，中午注意防曬；午後中南部近山區有局部雷陣雨，仍有局部大雷雨的機率，應持續注意。今天北部24至37度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至36度。