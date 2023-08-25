體育生考警專 從差40幾分上榜 到全國榜首

像大多數的體育班學生一樣，黃湘婷就讀雄中三年時光，心思全放在練田徑，學科成績不大好，第一次考警專，差了40幾分上榜，畢業後他全心重考，一舉躍升警專乙組全國狀元。

因為不想當體育老師，也不想往職業選手發展，加上家人極力勸說，黃湘婷決定報考警察。但全部時間都拿來練田徑的她，上課幾乎都在打瞌睡，高三那年考警專，分數不是很好看，距離上榜差了40幾分之多。畢業後，她給自己一年時間重考。

「這次是英文救了我！」英文加權後總分150分，黃湘婷今年考了132分。她沒什麼秘訣，就是把考古題、補習班講義出現過的單字、片語盡量背一背，考題的文法選項全部都搞懂，「單字多背，命中率高」，釐清文法觀念，讓自己寫起來更順手。

英文幫了大忙，數學卻只考了40分，黃湘婷說，她數學一向不拿手，只求低空飛過，太難的她直接放棄，專攻常考的簡單基礎題，其餘的國文、史地，前者讀文言文、國學常識，後者同樣透過練習考古題掌握重點。她強調，做考古題，可以看出考試趨勢，近10年的歷屆試題，她每年都各刷過4到5遍。

相較於第一年備考時，重心都還是擺在練田徑，黃湘婷第二年心無旁騖，雖然已不在田徑場上，但練跑的意志力與耐力不變，她日復一日、按表操課，將近一年來，不曾停下念書的腳步，「一天沒讀書，就會覺得很怪。」甚至為了提神，天天灌咖啡灌到胃痛。