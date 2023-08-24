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桃園這2區注意！ 9月將停水11小時影響近萬戶

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
配合桃園市楊梅區仁美市地重畫，台灣自來水公司第二區管理處辦理管線永遷工程併「楊梅區石門至梅獅路送水管汰換管線工程」，預計於9月9日上午8時起至晚間7時止，停水共計11小時，影響楊梅、平鎮區9963戶，提醒民眾提早儲水。本報資料照片
配合桃園市楊梅區仁美市地重畫，台灣自來水公司第二區管理處辦理管線永遷工程併「楊梅區石門至梅獅路送水管汰換管線工程」，預計於9月9日上午8時起至晚間7時止，停水共計11小時，影響楊梅、平鎮區9963戶，提醒民眾提早儲水。本報資料照片

配合桃園市楊梅區仁美市地重畫，台灣自來水公司第二區管理處辦理管線永遷工程併「楊梅區石門至梅獅路送水管汰換管線工程」，預計於9月9日上午8時起至晚間7時止，停水共計11小時，影響楊梅、平鎮區9963戶，提醒民眾提早儲水。

停水區域包含楊梅區高上里、青山里、仁美里、高榮里、新榮里、雙榮里、永平里、高山里、上田里、楊梅里、水美里，及平鎮區高雙里、雙連里。

桃園市經發局提醒，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局說，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

恢復供水後，如仍無水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

停水 桃園

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