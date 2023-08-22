心衰竭休克「電擊12次」 60多歲男靠心室輔助器等到心臟移植續命

現年65歲的李先生為刻印章師傅，10年前因為容易喘就醫檢查，發現心室衰竭而裝設心臟支架，但2年前再度心臟不適，後續再接受冠狀動脈繞道手術，但開刀後凝血功能異常、裝設葉克膜，但一度休克，於加護病房電擊12次急救，因為心臟功能不佳，經醫師建議裝設短效型心室輔助器，等待9個月時間，終於等到心臟移植，至今手術1年多癒後良好，李先生一家感謝三軍總醫院醫療團隊，也感謝捐贈者無私大愛。

李先生的女兒表示，爸爸最先確診心室衰竭後，裝設2支心臟支架，並定期追蹤，但8年後的10月，突然感覺吃飯不順利，吃不到半碗就覺得不舒服，後續赴三總就醫。她透露，本來在2021年5月左右，本來已經備好體力，且有機會可以接受心臟移植，但剛好5月20日新冠肺炎疫情全台升三級警戒未果，她認為不算錯失機會，或許命運有安排，因為即使等到心臟移植，也不確定是否排斥，最後是在新冠降二級隔天手術。

「404天的等待，終於讓爸爸回家。」李先生女兒說，在醫師建議下，做完冠狀動脈繞道手術後，先裝設短效心室輔助器，努力等待9個月後，終於幸運地等到心臟移植，目前逐漸恢復正常生活，感謝三軍總醫院心臟內外科醫師、病房護理師照顧，也感謝捐贈者的無私，感謝生命的轉移，「感謝神讓我們心裡有盼望，喜樂的心是最好的藥」。

心臟衰竭有「心臟癌症」之稱，紐約心臟協會分級中第4級的末期心臟衰竭，一年內致死率高達7成，造成原因包括高血壓、冠心病、心肌病變等。三總副院長蔡宜廷表示，心臟衰竭是一種複雜且日益嚴重的疾病，若急性心臟衰竭、心因性休克等末期患者，多需要透過強心劑、心室輔助器、心臟移植治療。

蔡宜廷說，據估計，全台約有36萬人心臟衰竭，當中約2萬人須積極介入治療，否則存活時間不到2年半。器捐中心統計至今年5月2日，全台約有234人還在等待心臟移植，但每年心臟捐贈數量約80多人，新冠疫情導致2021年只有57例、2022年僅62例，供應遠不及需求。

健保署統計，2008至2021年全台共執行1092例心臟移植手術，病人存活率三個月為90%、一年82%、三年74%。蔡宜廷表示，三總於2008至2021年執行心臟移植手術共147例，病人存活率3個月94%、一年87%、三年75%。

蔡宜廷說，心臟移植需要等到適合的捐贈者出現，而近年長效、短效心室輔助器的出現，也幫助病人穩定狀態，做足準備等待心臟移植。若患者沒有裝設心室輔助器，可能等不到心臟移植，若裝設心室輔助器橋接到心臟移植，一年存活率可達50%；而使用長效型心室輔助器患者，3年存活率為73%，當中有3成患者可以等到心臟移植，3年存活率為70%，若長期使用長效型心室輔助器，存活率仍可維持65%。

三總已助40多名患者經心室輔助器移植心臟手術，蔡宜廷說，先裝設心室輔助器再橋接心臟移植，是台灣未來趨勢，因為相較2018年時9做心臟移植患者有6個沒先裝設輔助器，到2019年時，11個做心臟移植患者都有裝設輔助器，三總目前約63%患者都先裝設心室輔助器。三總心臟血管外科主任柯宏彥提醒，心臟移植有感染、血栓風險，移植後仍須長期使用抗凝血劑，但又擔心會有出血風險，都需要經過評估與追蹤。

三總今舉辦「經心室輔助器心臟移植病友會」成立記者會，三總院長洪乙仁回憶，現任振興醫院院長魏徵當年於三總擔任心臟血管外科主任時，曾為了做動物實驗養了一頭豬，並讓實習生照顧，但實習生不小心把豬弄死了，魏徵還因此非常生氣，不過後續仍完成台灣第一例心臟移植成功案例，奠定台灣心臟移植基礎。

洪乙仁表示，心衰竭需要等待換心，對病人來說非常難熬，在捐贈器官僧多粥少的情況下，需要使用長效或短效心室輔助器，爭取橋接心臟重生。目前三總累積執行心臟移植240例，當中使用心室輔助器70例，今成立病友會，希望藉由病友互助分享移植經驗，更成立三總心室輔助器亞太卓越中心，希望交棒給年輕醫師，造福更多患者。