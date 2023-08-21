大雨特報午後大雷雨 吳德榮：多個擾動發展 要再觀察它

對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布大雨特報，今天台南、高雄、花蓮、台東地區、嘉義及南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日西南季風停歇，水氣減少，天氣晴熱，但太平洋高壓偏弱，大氣並未完全穩定，午後近山區仍有局部雷陣雨，不排除仍有局部大雷雨的機率，午後應持續注意天氣變化。

氣溫部分，今天北部23至35度，中部24至36度，南部24至37度，東部23至36度。

吳德榮表示，本周太平洋高壓偏弱，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面為大的季風低壓環流，其中有多個熱帶擾動發展。

他說，周三第1個擾動大約行進至日本南方近海，由於垂直風切偏強，海溫也不高，發展條件不佳，其動向對日本略有影響；第2個擾動在菲律賓東方海面。