大雨特報午後大雷雨 吳德榮：多個擾動發展 要再觀察它

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
歐洲模式模擬（左圖，取自tropical tidbits）顯示，23日20時第1個擾動大約行進至日本南方近海；第2個擾動在菲律賓東方海面醞釀發展。歐洲模擬（右圖，取自tropical tidbits）顯示，26日20時第2個擾動仍在菲律賓東方海面調整。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式模擬（左圖，取自tropical tidbits）顯示，23日20時第1個擾動大約行進至日本南方近海；第2個擾動在菲律賓東方海面醞釀發展。歐洲模擬（右圖，取自tropical tidbits）顯示，26日20時第2個擾動仍在菲律賓東方海面調整。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布大雨特報，今天台南、高雄、花蓮、台東地區、嘉義及南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日西南季風停歇，水氣減少，天氣晴熱，但太平洋高壓偏弱，大氣並未完全穩定，午後近山區仍有局部雷陣雨，不排除仍有局部大雷雨的機率，午後應持續注意天氣變化。

氣溫部分，今天北部23至35度，中部24至36度，南部24至37度，東部23至36度。

吳德榮表示，本周太平洋高壓偏弱，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面為大的季風低壓環流，其中有多個熱帶擾動發展。

他說，周三第1個擾動大約行進至日本南方近海，由於垂直風切偏強，海溫也不高，發展條件不佳，其動向對日本略有影響；第2個擾動在菲律賓東方海面。

吳德榮表示，周六第2個擾動仍在菲律賓東方海面醞釀調整，但為第7天模擬，且各國模式之間存在不小差異，需再觀察。

午後近山區仍有局部雷陣雨，不排除仍有局部大雷雨的機率，午後應持續注意天氣變化。記者邱德祥／攝影
午後近山區仍有局部雷陣雨，不排除仍有局部大雷雨的機率，午後應持續注意天氣變化。記者邱德祥／攝影

吳德榮 菲律賓

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