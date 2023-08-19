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颱風樹倒、小動物誤觸釀停電 台電動員47人改善「弱點」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台電人員冒險攀登上10.5米高的電桿，更換開關等設備。圖／台電提供
台電人員冒險攀登上10.5米高的電桿，更換開關等設備。圖／台電提供

高雄市桃源區位於偏僻山區，容易在颱風豪雨來襲時停電台電從7月開始針對桃源地區的設備弱點改善，昨日與今日共動員14台工程車、47人，針對需人員徒步或更換設備停電時間較長的處所改善線路。台電說，預估除了道路坍方或大型路樹倒塌壓損配電設備，其他類型停電事故應可大幅減少。

台電說，桃源區的供電線路長度達41公里，在颱風或豪雨來襲時，常因樹木倒塌、雷擊，或松鼠、猴子等動物碰觸，造成供電設備損壞而停電，因山區配電線路漫長，事故點查修不易，影響復電時間。

高雄市議員高忠德非常關心山區供電穩定，今年7月下旬杜蘇芮颱風吹斷樹波及高壓電線，一度造成桃源區620戶停電，高忠德持續與經發局、台電公司研討對策，希望維持山區供電穩定。

台電鳳山區處長洪通澤本月16日前往桃源區拜會區長杜司偉，研商如何共同合作以穩定供電，區公所將全力配合宣導居民有關工作停電訊息，未來也將持續強化雙方合作關係。

台電說，鳳山區處為改善桃源區特殊供電挑戰，今年在颱風來臨前，率先啟動預防性進駐機制，在荖濃溪水位已達警示位置或橋梁有受損之虞前，鳳山區處即預先派遣搶修人員進駐拉芙蘭里，避免因橋樑沖毀導致人員無法進駐搶修而延宕復電時間。

鳳山區處並全面盤點每一枝電桿，找出470桿處設備弱點，從今年7月份起，每周派工作班進駐桃源地區進行設備弱點改善，在工程車輛可達處所，已在8月上旬完成改善，工程車輛無法到達需人員徒步或更換設備停電時間較長之處所，在昨日與今日動員自營工作班及承攬商共47人，並出動5台昇空車及9台工程車進行大規模線路改善。

台電說，昨日與今日主要工作內容包括導線及開關設備汰換，架空線路全面被覆化以減少外物碰觸，並全面進行樹木修剪以避免樹竹碰觸引起停電事故，預估之後除了道路坍方或大型路樹倒塌壓損配電設備外，其他類型停電事故應可大幅減少。

部分山徑狹窄，台電人員維修線路時，只能徒步進入，相當艱辛。圖／台電提供
部分山徑狹窄，台電人員維修線路時，只能徒步進入，相當艱辛。圖／台電提供
台電鳳山區處今日深入桃源區，進行大規模線路改善。圖／台電提供
台電鳳山區處今日深入桃源區，進行大規模線路改善。圖／台電提供

停電 台電

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