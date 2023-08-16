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高鐵8月周末增開12班次 機動加開全車自由座列車

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高鐵8月周末增開12班次，機動加開全車自由座列車。示意圖。圖／本報資料照片
高鐵8月周末增開12班次，機動加開全車自由座列車。示意圖。圖／本報資料照片

台灣高鐵指出，預估8月中下旬周末旅運人潮持續增加，預定8月18日至20日、8月25日至27日兩周末，各增開6班次列車（南下3班、北上3班），總計共增開12班次，並自8月17日凌晨0時起開放購票；此外，也將視自由座人潮狀況，機動增開全車自由座（商務車廂除外）臨時加班車。

台灣高鐵表示，本次增開分別於周五（8/18、8/25）下午增開1班次南下列車，周六（8/19、8/26）上午及中午增開2班次南下列車，周日（8/20、8/27）中午及夜間增開3班次北上列車。

台灣高鐵提醒，周日夜間自左營站增開北上1698車次及1296車次，抵達南港站時間將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達南港站），請搭乘該二班列車的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。同時，該二班列車均實施10節對號座服務，僅提供11及12車作為自由座車廂，敬請旅客配合站務人員引導乘車。

台灣高鐵表示，旅客自8月17日凌晨0時起，即可透過「T-EX行動購票」App、網路訂票及高鐵合作便利商店，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，購買8月兩週末增開12班次車票，敬請旅客提早訂位購票，確保行程順暢。

高鐵

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