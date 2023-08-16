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基捷「最後一哩路」拚10月綜規核定 鄭文燦：核定後9年可完工通車

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
內政部長林右昌指出，捷運站旁邊要有停車空間、公車連結系統，都市計畫內生活圈的道路配套要規畫好。記者游明煌／攝影
內政部長林右昌指出，捷運站旁邊要有停車空間、公車連結系統，都市計畫內生活圈的道路配套要規畫好。記者游明煌／攝影

行政院長副院長鄭文燦今天視察基隆捷運進度時說，基隆捷運已經通過環評，綜合規畫5月提報交通部審議，希望今年10月綜規核定，完成「最後一哩路」，就可以往前開始設計、發包等，預計計畫獲核定後9年完工通車，計畫在121年12月可通車。他並說，捷運沒有顏色不分藍綠，需要中央和地方一起合作。

鄭文燦今天上午視察基隆捷運汐止保長坑站預定地視察，他表示，基捷計最先開始是台鐵改善計畫第一階段，共軌共同需要89億，當時由中央全額負擔，但只有部分效益，為了讓基隆連結到雙北，採取了現在的第二階段，可以讓首都捷運路網和基隆連結，讓通勤族方便，也可以讓基隆河谷翻轉，讓汐止的產業效益外溢到基隆，創造更多的就業，讓區域更完整。

鄭文燦說，現在基隆捷運的規畫還「買一送一」，結合了汐東線，北北基有基隆捷運從南港貫穿到基隆八堵，汐東線將來連結到東湖，未來到舊社以後還可連結到東環。「一加一」的策略讓台北市、新北市、基隆市都受惠，以後基隆人到台北，可以在在汐止轉汐東線，到東湖或東環，到南港車站還可轉搭高鐵到宜蘭及台灣任何一個地方。

有關基捷目前的進度，鄭文燦指出，綜合規畫5月提報交通部審議，希望今年10月綜規核定，定案後就可以往前走了，開始設計、發包等作業，預計計畫獲核定後9年完工通車，捷運沒有顏色不分藍綠，需要中央和地方一起合作。

接下來新北和基隆要配合的部分，鄭文燦說，目前新北市已開辦整體都市計畫的變更，把倉儲轉成未來的研發中心，保長坑工業區就是要這樣子轉變。每一個車站周邊都要做好開發計畫，包括交通、商業、轉乘計畫等。基隆市的部分，每個車站的都市計畫市府要提出，內政部一定會支持。

內政部長林右昌指出，捷運站旁邊要有停車空間、公車連結系統，都市計畫內生活圈的道路配套要規畫好，包括汐止保長境、基隆北五堵等地方政府都要同步提出來，涉及都市計畫變更，要與捷運規畫同時進行。

立委賴品妤說，沿線人口多，各站整體規畫一定要做好，都會影響周邊環境的發展，尤其交通配套要規畫好公車轉乘及停靠空間等。

行政院長副院長鄭文燦說，希望今年10月綜規核定，完成「最後一哩路」，就可以往前開始設計、發包等，預計計畫獲核定後9年完工通車。記者游明煌／攝影
行政院長副院長鄭文燦說，希望今年10月綜規核定，完成「最後一哩路」，就可以往前開始設計、發包等，預計計畫獲核定後9年完工通車。記者游明煌／攝影

基隆捷運 鄭文燦

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