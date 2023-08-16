單周新增469例 登革熱破1500例

登革熱疫情嚴峻，上周新增四六九例本土病例，創單周新高，另增一例重症，今年累積一五七九例本土病例，為近十年以來同期最高；台北市、新竹市及彰化縣等縣市出現當地首例本土登革熱病例，病例已擴及全台十一縣市。衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，台南、高雄等地病媒蚊指數上升，感染風險持續上升。

疾管署統計，上周新增四六九例登革熱本土病例，以台南市三九○例最多，其次為雲林縣四十例、高雄市一九例、屏東縣一六例及台北市、新竹市、台中市及彰化縣各一例。

今年累計一五七九例本土病例，台南市一三一○例最多，加上雲林縣、高雄市、屏東縣、台中市、嘉義縣、南投縣、台北市、新竹市、苗栗縣及彰化縣，已有十一縣市爆發疫情。

疾管署防疫醫師林詠青表示，本周新增一位重症個案為雲林縣八十多歲女性，原有高血壓、糖尿病等慢性病史，八月上旬出現意識變差等狀況，就醫後發生血小板低下，因懷疑罹患登革熱而採檢確診。個案住院後，肺炎持續惡化，目前已住院一周，血氧仍偏低，需持續治療。

今年累計十例重症病例，年齡介於六十多歲至八十多歲，分別為雲林縣八例、台南市兩例，仍有兩例住在加護病房，另有一例死亡病例。林詠青說，許多縣市社區已出現第一型及第二型登革病毒，提醒曾感染登革熱、年長及高風險族群，務必持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

疾管署提醒，有疫區活動史的民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應立即就醫，並告知醫師旅遊史及活動史。