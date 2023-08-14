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台積電也參與 林業署推自然碳匯ESG媒合平台9月上線

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
林業署長林華慶（左三）表示，9月將舉辦第4次座談會，若有共識，最快9月底將推出自然碳匯ESG專案媒合平台。記者胡瑞玲／攝影
林業署長林華慶（左三）表示，9月將舉辦第4次座談會，若有共識，最快9月底將推出自然碳匯ESG專案媒合平台。記者胡瑞玲／攝影

林業署今天正式揭牌，預估半年內發布數項重要新政策及成果，包含推動國有林事業區全區的FSC（Forest Stewardship Council）國際森林認證、「企業參與森林及自然碳匯ESG專案媒合平台」。林業署長林華慶指出，9月將舉辦第4次座談會，若進行順利，預估媒合平台最快將於9月底上線。

林華慶今在林業署揭牌典禮致詞時提及，林業署的願景是「永續林業，生態台灣」，近年林務局已開始為改制近人暖升，提升國產材自給率、揉和森林經營與在地原住民族權益，落實山林共管並振興山村綠色經濟、建構國體生態保育綠色網絡。

林華慶表示，預計在未來半年內將發布數項重要新政策與成果重要政策，如規畫下一個10年林業及自然保育大計的政策白皮書，像是推動國有林事業區全區的FSC國際森林認證；為提升森林與自然碳匯，將推出「企業參與森林及自然碳匯ESG專案媒合平台」，謀求企業、林農與減碳三贏。

由於碳權交易所8月7日成立，林業署推出的自然碳匯ESG專案媒合平台受到外界關注。林華慶說，碳權在環境部有專法，林業署主要是森林碳匯及自然碳匯，針對森林碳匯，企業投入需要至少20年的時間，才可以推估碳的蓄積量，之後再向環境部申請碳權。

林華慶說，未來要推動的自然碳匯ESG專案媒合平台過去已召開3次會議，出席企業包含台積電，但台積電除著重森林碳匯外，對生物多樣性ESG也很有興趣；今年9月將召開第4次座談會，若有共識就會推出媒合平台，提供森林碳匯、生物多樣性等資訊，如黑熊野放需長期追蹤，都有列專案。

林華慶說，第一階段先推出讓企業在國有地進行森林碳匯，目前主要提供恆春半島銀合歡移除工程（銀合歡為外來種，須移除），今年國內有林移除只剩幾10公頃，因為過去5年都已移除的差不多了，也都造林了；第二段再納入公有地、民間私人土地的選項。現階段提供新植造林面積不算大，會在開發其他項目。

林華慶指出，現在只有新植造林的方法學，結合推動台灣樹材的利用，今年還會有竹林經營的方法學送環境部，如透過每4年一次的伐栽，可以累積、蓄積的CO2，在竹林的經營相對可以讓企業取得標的；人工林的經營，透過定期的輔育、疏伐，也會增加二氧化碳的蓄積量，這部分單位面積會比新植造林少，今年也會提供方法學，給企業選擇。

林華慶進一步說，農業部設置的自然碳匯ESG專案媒合平台就是要避免碳權被企業壟斷，若不只一個企業選擇同一個專案，還會有評選機制才會公平，而在評選機制中，希望企業不只是出錢，而是要有如保育專案，達到企業真正參與。

林華慶表示，該平台主要是為了企業ESG需求，各企業不只是想要碳匯，也有許多企業是有ESG需求，未必一定要碳權，只要國外供應商認可就可以，因此會比較多元。

環境部 台積電 農業部 林業署

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