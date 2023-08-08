苗栗、嘉義今年首見登革熱 雲林重症生命徵象仍不穩定

登革熱疫情持續上升，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周新增264例登革熱病例，同時苗栗縣、嘉義縣於上周出現今年首例本土登革熱病例，全國已有8縣市出現本土病例。

國內上周新增264例登革熱本土病例，個案居住地為台南市(229例)、雲林縣(20例)、高雄市(6例)、嘉義縣(5例)、屏東縣(2例)、台中市(1例)及苗栗縣(1例)，個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中151例男性、113例女性，發病日介於7月20日至8月7日。

李佳琳說，台南登革熱多具疫情群聚區活動史，本周沒有新增重症；雲林個案則多具古坑鄉荷苞村、水碓村、東和村等疫情群聚區活動史，發病趨勢呈上升；高雄則以小港、鳳山、左營等五行政區；屏東萬丹也新增群聚區。

國內本土登革熱今年截至8月7日累計1109例本土病例，其中台南市920例、雲林縣135例、高雄市38例、嘉義縣5例、台中市4例、屏東縣4例、南投縣2例及苗栗縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高。

根據統計60歲以上個案占41%(459例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)，目前累計9例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣7例及台南市2例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例。目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

疾管署防疫醫師林詠青表示，3例重症中，2位台南個案（分別為60多歲男性及80多歲女性）在一般病房，屬於有較多潛在慢性病狀況；另外1位為雲林70多歲女性，從7月底入住加護病房至今約兩周，主因為出現休克、呼吸窘迫、血小板低下、出血等狀況，目前插管接呼吸器治療中，生命徵性仍不穩定。

林詠青也提醒，登革熱感染者有75%都是沒有明顯症狀，但是5%的感染者可能會變成重症，如嬰兒、年長、孕婦、肥胖、慢性病者（糖尿病等）或是曾經感染過者風險特別高。登革熱症狀前面為發燒期約會持續2至7天，雖然大部分民眾退燒後狀況會解除，但是退燒後24至48小時為危險期，可能會出現休克等警示症狀。

李佳琳說，近期全台各地降雨，可能致病媒蚊指數上升，加上目前登革熱仍屬於處流行期，目前增溫速度比往年快速；近期各地降雨，預期未來一周登革熱傳播風險上升。