嘉義縣登革熱失守後今再增3例 縣府動員環境化學清消

嘉義縣昨天發現今年首例本土登革熱案例，今天再添3例，包括平時在雲林古坑荷苞村務農的6旬男子，以及2名曾在古坑鄉進行擋土牆工程的營建員工；縣府動員衛生等單位化學清消。

嘉義縣衛生局發布新聞稿表示，竹崎鄉63歲男性平時在雲林古坑荷苞村務農，7月30日出現肌肉痠痛、頭暈、發燒症狀，因自行服用藥物未改善而就醫，經NS1快篩後呈陽性，5日研判確診，接觸者7人快篩皆為陰性。

嘉義縣昨天發現今年首例本土登革熱案例，梅山鄉某營建公司1名員工2日出現症狀，衛生局對38名公司人員及接觸者快篩，再發現3人呈現陽性，其中2人今天確診，另1人須進一步進行血清判定確認，已啟動化學防治，避免傳染擴大。

衛生局長趙紋華呼籲，目前有竹崎及梅山2鄉鎮發生病例，確診者均有雲林古坑工作足跡，民眾在疫區戶外工作務必做好防蚊措施；鄉鎮出現確診個案，衛生所及鄉鎮市公所就會啟動防治措施，民眾須配合家戶室內外噴藥，如有拒絕、規避、妨礙進行，將依傳染病防治法開罰新台幣6萬至30萬元。

衛生局提醒民眾化學噴藥期間，民眾與寵物不能在屋內，家中養魚要遮蓋魚缸並關閉打氣，噴藥後，門窗關上至少1小時，再將門窗打開通風約10至20分鐘，通風完畢後，才可進入屋內。