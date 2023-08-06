日本封第一怪颱 粉專：卡努蛇行恐重返中颱 沖繩後再侵日韓
卡努颱風昨天起至今天二度侵襲日本沖繩，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，卡努颱風正慢速穿越日本那霸至奄美大島間。因為冷水坑的關係，強度略為減弱為輕颱，預計將再度進入暖水池中，有機會稍微增強，重返中度颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，過去一天沖繩地區受到颱風南側環流侵襲，測得每秒39.6公尺的強陣風。卡努明天將90度轉向，8月8日周二下午至8月10日周四清晨侵襲日本九州，周四快速侵襲韓國東側，有要前往這兩區域旅遊的民眾要注意颱風動態。「各種蛇行，真的不簡單，最大苦主就是沖繩了」。
網友表示，「沖繩QQ不知道洗臉洗了幾天」、「它怎麼還在啊」、「這颱風好愛玩，台日韓都去過一遍」、「有夠虐人」、「沖繩被掃2次了」、「真的是很會扭的卡努」、「亂七八糟的颱風」。
根據中央氣象局發布的最新颱風消息資料顯示，輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在琉球北北東方220公里海面上（台北東北東方800公里海面上），以每小時8公里速度，向東進行。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，日本稱卡努颱風為第一怪颱。中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱卡努向東北東移動，今天仍侵襲琉球群島，明天逐漸轉北，周二將撲向九州。
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