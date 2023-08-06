暴雨土石流重創南投2人失聯 消防署特搜隊馳赴搶救

受卡努颱風外圍影響，南投縣仁愛鄉降下豪雨，傳出多處災情，還有民眾受困失聯。消防署特種搜救隊昨天深夜立即完成搜索救援、裝備器材出勤整備，第1梯次15名特搜人員及1隻搜救犬今天（6日）清晨兼程趕往受災最嚴重的仁愛地區，成立搜救行動協調中心（UCC）整合各地支援資源，投入搜索救援任務。

據了解，卡努颱風雖已逐漸遠離台灣，但因外圍環流及帶來的旺盛西南風，導致台中及南投山區持續降下豪雨，其中南投縣仁愛鄉多處村莊、部落更發生土石流災情。造成多個部落聯外道路因而中斷，目前已有1位村民失蹤、1名登山客失聯。