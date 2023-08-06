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暴雨土石流重創南投2人失聯 消防署特搜隊馳赴搶救
受卡努颱風外圍影響，南投縣仁愛鄉降下豪雨，傳出多處災情，還有民眾受困失聯。消防署特種搜救隊昨天深夜立即完成搜索救援、裝備器材出勤整備，第1梯次15名特搜人員及1隻搜救犬今天（6日）清晨兼程趕往受災最嚴重的仁愛地區，成立搜救行動協調中心（UCC）整合各地支援資源，投入搜索救援任務。
據了解，卡努颱風雖已逐漸遠離台灣，但因外圍環流及帶來的旺盛西南風，導致台中及南投山區持續降下豪雨，其中南投縣仁愛鄉多處村莊、部落更發生土石流災情。造成多個部落聯外道路因而中斷，目前已有1位村民失蹤、1名登山客失聯。
消防署特種搜救隊昨天（5日）掌握受災地區災情狀況後，立即進行裝備器材整備及搜索救援準備。第1梯次15名特搜人員及1隻搜救犬將於今天清晨出發趕往災區，並將視搜索救援狀況調派第2梯次增援。消防署表示，目前已就災區狀況完成搜索救援任務指派與預劃，於現場建立UCC，分配整合將前往支援的40名新北市消防局特搜隊、5名台中市消防局特搜隊及南投縣消防局在地搜索救援人力，全力投入災區搜索救援任務。
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